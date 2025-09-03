CHP'de flaş gelişme! Hepsi İstanbul'a gelecek

CHP lideri Özgür Özel'in bugün tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor. Ayrıca CHP, 81 il başkanını İstanbul'a çağırma kararı aldı.

Abone ol

Dün CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasının ardından Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Kararın ardından CHP MYK Olağanüstü toplanırken bu sabah saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

81 İL BAŞKANI İSTANBUL'A ÇAĞRILDI

Sözcü'nün haberine göre CHP lideri Özgür Özel'in Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in üniversite kaydını yaptıktan sonra, İl Başkanlığı Binası'na geçmesi ardından da Silivri Cezaevi'nde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından CHP, 81 il başkanını İstanbul'a çağırma kararı aldı.