Türkiye'den Afganistan'a 'deprem' yardımı! Dev uçak yola çıktı

Afganistan'daki depremden etkilenenler için AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini ulaştırmak amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir A400M tipi kargo uçağının havalandığı bildirildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Afganistan'ın Kunar vilayetinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini Afganistan'a ulaştırmak amacıyla, Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağı Kayseri/Erkilet Havalimanı'ndan yola çıktı. Deprem felaketinden zarar gören Afganistan'ın acısını derinden paylaşıyor, halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

6 büyüklüğündeki depremde yüzlerce insan öldü

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid dün yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1411'e, yaralı sayısının da 3 bin 124'e yükseldiğini duyurmuştu.

Afgan Kızılayı da ülkenin doğusundaki 3 vilayette 8 binden fazla evin yıkıldığını, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktarmıştı.

Yaralıların bölgeden tahliyesinin sürdüğünü kaydeden yetkililer, bu nedenle ölü ve yaralı sayısının değişebileceğinin altını çizmişti.