İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti!

İzmir'in Torbalı ilçesinde eğitim uçağı mısır tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Pilot adayının hayatını kaybettiği bildirildi.31 yaşındaki Berfu Eroğlu'nun yalnız uçtuğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Efes Havaalanı'ndan eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü.

Pilot hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, pilotun hayatını kaybettiğini belirledi.

Uçağın, Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden pilot adayının 31 yaşındaki Berfu Hatipoğlu olduğu ortaya çıktı. Hatipoğlu'nun yalnız uçtuğu belirtildi.

İZMİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna ait eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş mevkisinde sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır."

Açıklamada, kazayla ilgili inceleme ve tahkikatın sürdüğü belirtildi.