Karabük ve Kastamonu'daki orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük ve Kastamonu'da çıkan üç orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Karabük ve Kastamonu'da çıkan orman yangınlarından etkilenen alanları havadan inceleyen Yumaklı, daha sonra Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyündeki yangın yönetim aracında son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bakan Yumaklı, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, dünkü açıklamaların ardından Manisa Gördes'te ve Muğla Yatağan'da büyüme potansiyeli bulunan iki farklı noktada yangın çıktığını ancak ekiplerin müdahalesiyle bunların kısa sürede söndürüldüğünü belirtti.

Karabük'ün Eflani ilçesi ile Kastamonu'nun Araç ilçesindeki yangınlarla mücadele sırasında Karabük-Kahyalar bölgesinde yeni bir yangının çıktığını anımsatan Yumaklı, "Son derece ciddi bir yangındı çünkü blok ormanların bulunduğu alana çok hızlı şekilde gidebilecek şekilde rüzgarın etkili olduğu saate denk geldi. Eflani ve Araç'ta yangınlarla mücadele eden arkadaşlarımızı hızlıca oraya sevk etmek durumunda kaldık. Her üç yangına da gece boyunca müdahale edildi." diye konuştu.

Yumaklı, yangın bölgelerinde bazı sarp noktaların, inilemeyecek coğrafi noktaların olduğunu ancak ekiplerin kilometrelerce hortumlar sererek, bazı yerler sarp ve dik bile olsa mümkün olduğunca yollar açarak, iş makineleriyle taşları kırarak buralara ulaştığını anlattı.

Yangınlarla mücadelede büyük özveri sergilendiğine işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Hamdolsun bütün bu müdahaleler ve mücadeleler sonucunda Kahyalar yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Araç yangını coğrafik şartlar nedeniyle biraz uzun sürdü ama arkadaşlarım ciddi uzunlukta 2-3 kilometre hortumlar sererek, yollar açarak bu yangını çevrelediler ve gece boyunca süren müdahale sonucunda burasını da büyük ölçüde kontrol altına aldılar. Son olarak Karabük-Eflani ve Kastamonu-Araç yangınları, ikisi sınır. Bu her iki yangın da devam ederken çıkan diğer iki yangın bizim gücümüzü böldü. Aslında çok daha hızlı şekilde bu yangını söndürebilirdik. Bunun önemi nedir? Siz bir yangınla mücadele ederken yeni cephe açıldığında müdahale süreniz maalesef uzuyor. Sizin yeniden cepheler, oralara müdahale stratejileri oluşturmanız gerekiyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen hamdolsun bu her üç yangın için de ben bugün büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum."

Tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine geri dönüşler AFAD'ın koordinasyonunda yapılacak

Yumaklı, şu an için ülkede aktif bir yangının olmadığını ancak dün orman dışı alanlarda çıkıp söndürülen ya da orman dışı alanda çıkıp ormana sirayet eden 38 yangına müdahale edildiğini ve bunların tamamının söndürüldüğünü kaydetti.

Meteorolojik şartların yeni normal olarak dayattığı birtakım hususlarla risk olarak gördükleri alanların da oluşmaya başladığını vurgulayan Yumaklı, "Özellikle Batı Karadeniz'de Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Sakarya, Bilecik'te. Yani bu hat artık bizim için hatta biraz daha aşağıya, güneye doğru bu illerin tamamında yeni risk alanları oluşturdu. Dolayısıyla bizler buna göre konumlandırmalarımızı yapıyoruz. Yani şu yangınların hakikaten hepsinin çok büyük bir risk kategorisinde olduğunu, üçüncü aşama risk kategorisinde olduğunu belirtmek istiyorum. Bu risk ne zamana kadar devam edecek? Zaman zaman çok aşırı bir meteorolojik veri geldiğinde bunları paylaşıyoruz ama 15 Ekim'e kadar teyakkuz halinde olacağımızı, vatandaşlarımızın da bu bağlamda hassasiyetlerini bu tarihe kadar üst düzeyde tutmalarını özellikle istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, vatandaşlardan çıkabilecek yangınlara karşı duyarlı olmalarını istirham ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü başladığı andan itibaren 15-20 dakika içerisinde yani siz her ne kadar ilk etapta 8-10 dakika, 11 dakika müdahale ediyorsanız da çok hızlı şekilde ilerleme potansiyeline sahip. O yüzden bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Diğer bir hatırlatmam da şu. Bu her üç yangın için de yani hem Karabük hem Kastamonu yangınları için söyleyeceğim. Biz, 'Büyük ölçüde kontrol altına alındı.' dedik ancak tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine geri dönüşler AFAD'ın koordinasyonunda. Valiliklerimiz tarafından kamuoyumuzla ve vatandaşlarımızla köy bazında bildirilecek. Yani benim bu açıklamamdan sonda vatandaşlarımız kendiliğinden evlerine geri dönmesinler. Çok kısa süre içerisinde zaten valiliklerimiz bunları açıklamaya devam edecek. O yüzden vatandaşlarımızdan valiliklerimizin açıklamasını takip etmelerini özellikle istirham ediyorum."

1 Ocak'tan bugüne Türkiye'nin dört bir tarafında 5 bin 800'ün üzerinde yangını müdahale ederek söndürdükleri bilgisini paylaşan Yumaklı, her zaman yanlarında olan Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarına, AFAD'a, valiliklere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve her zaman için dualarıyla ve bizatihi ellerinden gelen her türlü desteği veren vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Son olarak İslam aleminin ve vatandaşların Mevlit Kandili'ni tebrik eden Yumaklı'ya, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey eşlik etti.