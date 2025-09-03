Togg hayali kuranlara güzel haber! Yeni kampanya duyuruldu
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg kredi kampanyasını duyurdu.
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, sıfır araç almak isteyenler için yeni kredi kampanyasını duyurdu. Togg sıfır araç kredi kampanyası kapsamında avantajlı faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle T10X modeline sahip olmak mümkün hale geliyor.
Kampanya dahilinde satışa sunulan Togg T10X V2, 2 milyon 363 bin lira fiyat etiketiyle alıcılara ulaşıyor. Kampanya kapsamında 1.5 milyon lira kredi kullanıldığında, 863 bin lira peşinatla Togg sahibi olmak mümkün.
Togg sıfır araç kredi kampanyası detayları
Togg’un açıkladığı kredi kampanyasında farklı vade ve faiz oranları yer alıyor:
400 bin TL kredi: 12 ay vade, %0 faiz oranı, aylık 33 bin 334 TL taksit
1 milyon TL kredi: 48 ay vade, %2,79 faiz oranı, aylık 44 bin 278 TL taksit
1,5 milyon TL kredi: 48 ay vade, %2,89 faiz oranı, aylık 67 bin 921 TL taksit
Bu ödeme planıyla Togg, farklı bütçelere hitap eden esnek finansman çözümleri sunuyor.