İşte Ağustos ayının zam şampiyonu! Fiyatı en çok artan ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. İşte Ağustos ayının zam karnesi sonuçları...

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 36,43 fiyat artışı görülen havayolu ile yolcu taşımacılığı en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 10,40 azalışla patates oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 artış olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 36,43 fiyat artışı görülen havayolu ile yolcu taşımacılığı en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 10,40 azalışla patates oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler ve oranları şöyle: Gazete ve dergiler yüzde 16,32, un ve diğer tahıllar yüzde 8,14, ekmek yüzde 8,11, sigaralar yüzde 6,36, toz kakao yüzde 6,32, kahvaltılık tahıl ürünleri yüzde 5,92 ve evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler yüzde 5,80.

En çok ucuzlayan bazı ürünler ve oranları şöyle:

Çocuk giyim yüzde 2,86, mutfak mobilyaları yüzde 2,06, şarküteri ürünleri yüzde 1,97, televizyonlar yüzde 1,87, çeşitli küçük aksesuarlar yüzde 1,69, kadın giyim yüzde 1,33, kırtasiye malzemeleri yüzde 0,79, başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar yüzde 0,74, oyunlar, oyuncaklar ve hobiler yüzde 0,70 ve erkek giyim yüzde 0,57.

