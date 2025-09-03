Ünlü giyim markasında kriz çıktı! Çalışanlar kapının önüne koyuldu, ağır sözler bomba gibi patladı

Popüler giyim markası Defacto, ekonomik krize girdi. Dalgalanmalar, markada deprem etkisi gösterdi, olan işçilere oldu. Marka, 450 çalışanını kapı dışarı etti, işçiler isyanda. İşten çıkarılan işçilerin o sözleri gündeme bomba gibi düştü. İşte ayrıntılar...

Abone ol

Popüler giyim markalarından biri olan Defacto, girdiği ekonomik çıkmazdan ağır hasar aldı. Markayı deprem gibi sarsan kriz, yüzlerce işçinin kapı dışarı edilmesiyle sonuçlandı. Türkiye’nin uzun yıllardır içinde bulunduğu ve mücadele ettiği ekonomik kriz, birçok firmayı darboğaza sokarken maliyetten tasarrufta ilk gözden çıkarılan yine işgücü oldu.

''Bir akşam gelen telefonla kovulduğumuzu öğrendik''

Türkiye’nin önemli ve en çok tercih edilen giyim markalarından biri olan Defacto, küçülme gerekçesi ile toplu işten çıkarma yaptı. Birkaç ay önce mağazalarında 200’den fazla işçinin işine son veren giyim firması, bu kez de genel merkez ve depolarda yaklaşık 450 çalışanını işten çıkardı. Evden çalışan şirket, haziran ayının başında çalışanlarına önce 3 gün ofiste çalışma zorunluluğu getirdi. Ardından eylül ayının başında ise ofiste çalışma şartının 5 güne çıkacağı bildirildi, işçiler buna göre okul-ev-bakıcı düzenleri kurduklarını söylerken, “Bir akşam gelen telefonla kovulduğumuzu öğrendik” dedi.

''Boş damacana gibi pat diye kapının önüne koyuldum''

Şirkette 9.5 yıldır çalışan Ahmet Yücesoy, “Böyle bir plan varsa 1 ay önceden söylense herkes kendini ayarlardı, şimdi okullar açılmış planlar masraflar yapılmışken boş damacana gibi pat diye kapının önüne koyulduk” dedi.

Şirketin, gerçekleştirdiği toplu işten çıkarma işlemi için genel merkeze gelen işçilerin örgütlenmesine engel olmak için o gün bahçede 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesine izin vermediği, şirket güvenliğine ek olarak dışarıdan güvenlikler getirttiği, çalışanları ofis katlarına çıkartmadığı ve kimsenin arkadaşlarıyla vedalaşmasına bile izin verilmediği belirtildi. İş sözleşmesinde sendikal faaliyet yürütmenin tek taraflı fesih maddesi olarak yer aldığı şirkette, herhangi bir sendikal örgütlenme meydana gelmedi. Ancak işten çıkarılan çalışanların Whatsapp gruplarında örgütlenmeye başladığı iddiaları ortaya çıktı. İşçiler toplu işe iade davası açmaya hazırlanıyor.

''Engelli kadrosuyla çalışanlar bile bu şekilde işten çıkarıldı''

İşten çıkarılan çalışanların başvurduğu bir avukat Sözcü’ye yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Ekonomik daralma ve teknolojik yatırım yapma bahanesiyle bir işçi kıyımı yaptılar. İnsanlara bir gece önceden mail ile bildirildi bu çıkışlar. Engelli kadrosuyla çalışanlar bile bu şekilde işten çıkarıldı. Bunu yaparken de üst yönetimin tanıdığı kişilere dokunulmadığı iddiaları var. Hepsini araştırıp yargı sürecini başlatacağız. Küçülürken 10-15 yıllık çalışan çıkarılmaz işe birkaç ay önce girenler kaldı kıdemli kişiler çıkarıldı.”