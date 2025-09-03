Nagihan Karadere'ye hastanede sürpriz! Altın dolu zarf detayı...

Survivor'daki performansıyla tanınan milli atlet Nagihan Karadere, sakatlıklarının etkisiyle bir kez daha ameliyat oldu. Hastane süreci devam ederken, odasına gönderilen zarf dolusu altınlarla büyük bir sürpriz yaşadı.

Survivor'daki hırsı, gücü ve mücadeleci kimliğiyle hafızalara kazınan eski milli atlet Nagihan Karadere, geçirdiği sakatlıkların ardından yeniden ameliyat masasına yattı. 2024 yılında katıldığı Survivor macerasında sık sık sağlık sorunları yaşayan Karadere, Türkiye'ye döndükten sonra dizindeki ön çapraz bağ ve dış menisküs yırtığı nedeniyle ilk ameliyatını olmuştu. Ancak zorlu süreç burada bitmedi.

"ZORLU BİR SÜREÇ GEÇİRİYORUM"

Sosyal medya hesabından sedyede çekilen görüntülerini paylaşarak sağlık durumunu duyuran Karadere, yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle dile getirdi:

"Yarışma boyunca çok ciddi sakatlıklar yaşadım. Bunların etkilerini hala taşıyorum. Zorlu bir süreçten geçiyorum ama kısa zamanda ayağa kalkacağım."

Takipçilerinden büyük destek mesajları alan ünlü sporcu, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen mücadeleci tavrından ödün vermedi.

HASTANE ODASINDA SÜRPRİZ: ZARF DOLUSU ALTIN

Nagihan Karadere'nin sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken bir diğer detay ise hastane odasına gelen gizemli zarf oldu. Takipçileriyle bu anları da paylaşan Karadere, yatağının üzerine büyükçe bir zarfı boşalttı. Zarftan çıkan onlarca 50 gramlık ve 100 gramlık altın, hatta küçük külçeler karşısında adeta şok yaşadı.

Ünlü yarışmacı, o anki şaşkınlığını ve mutluluğunu şu sözlerle ifade etti, "Görgüsüzlüğü sevmem ama hiç böyle bir şey görmedim. 50 gram, 100 gram, külçeler... İnanamıyorum. Şoklar içerisindeyim. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum."