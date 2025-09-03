Galatasaray bunu da yaptı! Barış Alper Yılmaz'a şok eden hareket

Galatasaray'ın efsane yıldızı Barış Alper Yılmaz, son günlerde takım içinde sıcak gelişmelerde yer alıyor. Transfer talebide geri adım atmayan milli futbolcu, takım içinde gergin anlar yaşamaya devam ediyor. Yılmaz'ın talebine sıcak bakmayan Galatasaray o hamlesiyle şaşırttı...

Yıldız futbolcu Barış Alper, takımına transfer talebini belirttiği süreçte yakın çevresine yaptığı konuşmalarda, "İyileştirmeyi geçen sezon başında yaptılar, ayrılık için söz verdiler. Şimdi başka konuşuyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

45 milyon euro teklif beklediler

Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için 45 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde bu teklifi değerlendirmeyi planlıyordu; ancak Suudi Arabistan ekibi NEOM henüz bu miktara çıkmadı.

5 milyon euro net maaş teklif etti

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'a yıllık 5 milyon Euro net maaş teklif etti. Taraflar arasındaki yoğun görüşmeler devam edecek. Yılmaz'ın ayrılık talebi, uzun süredir sarı-kırmızılı ekibin gündemini meşgul ediyordu.

40 milyonluk teklifi de yeterli bulmadı

NEOM'dan aldığı astronomik teklifi kabul eden 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray yönetiminden ayrılığa onay alamamıştı. Suudi ekibinin 35 milyon Euro'luk teklifini reddeden Aslan, 40 milyon Euro'luk son teklifi de yeterli bulmadı. Akabinde süreç daha da gergin bir hal almıştı. Galatasaray yönetimi de Yılmaz'a bir teklifle gitti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Barış Alper Yılmaz'a yıllık 5 milyon euro net maaş teklif etti. Taraflar arasındaki görüşmeler devam edecek.