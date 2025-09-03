BIST 10.679
DOLAR 41,17
EURO 47,97
ALTIN 4.682,00
HABER /  SPOR

Galatasaray bunu da yaptı! Barış Alper Yılmaz'a şok eden hareket

Galatasaray bunu da yaptı! Barış Alper Yılmaz'a şok eden hareket

Galatasaray'ın efsane yıldızı Barış Alper Yılmaz, son günlerde takım içinde sıcak gelişmelerde yer alıyor. Transfer talebide geri adım atmayan milli futbolcu, takım içinde gergin anlar yaşamaya devam ediyor. Yılmaz'ın talebine sıcak bakmayan Galatasaray o hamlesiyle şaşırttı...

Abone ol

Yıldız futbolcu Barış Alper, takımına transfer talebini belirttiği süreçte yakın çevresine yaptığı konuşmalarda, "İyileştirmeyi geçen sezon başında yaptılar, ayrılık için söz verdiler. Şimdi başka konuşuyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray bunu da yaptı! Barış Alper Yılmaz'a şok eden hareket - Resim: 0

45 milyon euro teklif beklediler

Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için 45 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde bu teklifi değerlendirmeyi planlıyordu; ancak Suudi Arabistan ekibi NEOM henüz bu miktara çıkmadı.

5 milyon euro net maaş teklif etti

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'a yıllık 5 milyon Euro net maaş teklif etti. Taraflar arasındaki yoğun görüşmeler devam edecek. Yılmaz'ın ayrılık talebi, uzun süredir sarı-kırmızılı ekibin gündemini meşgul ediyordu.

Galatasaray bunu da yaptı! Barış Alper Yılmaz'a şok eden hareket - Resim: 1

40 milyonluk teklifi de yeterli bulmadı

NEOM'dan aldığı astronomik teklifi kabul eden 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray yönetiminden ayrılığa onay alamamıştı. Suudi ekibinin 35 milyon Euro'luk teklifini reddeden Aslan, 40 milyon Euro'luk son teklifi de yeterli bulmadı. Akabinde süreç daha da gergin bir hal almıştı. Galatasaray yönetimi de Yılmaz'a bir teklifle gitti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Barış Alper Yılmaz'a yıllık 5 milyon euro net maaş teklif etti. Taraflar arasındaki görüşmeler devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'de flaş gelişme! Hepsi İstanbul'a gelecek
CHP'de flaş gelişme! Hepsi İstanbul'a gelecek
Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya Altın Portakal'da ödül verilecek...
Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya Altın Portakal'da ödül verilecek...
Karabük ve Kastamonu'daki orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı
Karabük ve Kastamonu'daki orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı
TEKNOFEST İstanbul başlıyor, ziyaretçi kayıtları başladı
TEKNOFEST İstanbul başlıyor, ziyaretçi kayıtları başladı
İşte Ağustos ayının zam şampiyonu! Fiyatı en çok artan ürünler belli oldu
İşte Ağustos ayının zam şampiyonu! Fiyatı en çok artan ürünler belli oldu
Gözler 15 Eylül 2025'deki CHP 'mutlak butlan' davasında! Meğer Kılıçdaroğlu 1.5 yıl...
Gözler 15 Eylül 2025'deki CHP 'mutlak butlan' davasında! Meğer Kılıçdaroğlu 1.5 yıl...
Türkiye'den Afganistan'a 'deprem' yardımı! Dev uçak yola çıktı
Türkiye'den Afganistan'a 'deprem' yardımı! Dev uçak yola çıktı
İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti!
İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti!
Gürsel Tekin'in yeni açıklaması da olay! Göreve başladık cenaze koksun mu?
Gürsel Tekin'in yeni açıklaması da olay! Göreve başladık cenaze koksun mu?
İstanbul'da okul servislerinde "korsan taşımacılık" uyarısı
İstanbul'da okul servislerinde "korsan taşımacılık" uyarısı
Bağış paraları velileri yıldırdı bakanlık açıklama yaptı
Bağış paraları velileri yıldırdı bakanlık açıklama yaptı
Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı
Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı