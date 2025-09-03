BIST 10.679
Enflasyon belli oldu! Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş değerlendirme

Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürdüğüne işaret eden Şimşek, ağustosta yıllık enflasyonun geçen yılın mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33'ün altına indiğini belirtti.

Bakan Şimşek, zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisinin 0,7 puan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş ağustosta da devam etti. Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8'e geriledi.

Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

TÜİK Ağustos 2025 enflasyonunu açıkladı! Enflasyon beklenenden farklı çıktı
