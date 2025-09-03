BIST 10.679
DOLAR 41,17
EURO 47,97
ALTIN 4.682,00
HABER /  POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in üniversiteye kaydını yaptırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in üniversiteye kaydını yaptırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'e üniversiteye kayıt işlemlerinde eşlik etti.

Abone ol

Özel, babasının mesleğini sürdürmek için Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesini tercih eden Nehir Zeyrek'in kayıt işlemleri sırasında yanında olmak için üniversiteye geldi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman ve beraberindeki heyetin karşıladığı Özel, merhum Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile de sohbet etti.

Öğrenci Kayıt İşlemleri Müdürlüğüne geçen Özel, Nehir Zeyrek'in kayıt işlemlerini yaptırdı, öğrenci belgesindeki öğrenci velisi alanına imza attı. Özgür Özel'e, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özel, kayıt işlemlerinin ardından İstanbul İl Başkanlığına gitmek üzere buradan ayrıldı.

Özel, Nehir Zeyrek'i Manisa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) gireceği okula da götürmüş, sınav sonuna kadar okul çevresinde beklemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Nagihan Karadere'ye hastanede sürpriz! Altın dolu zarf detayı...
Nagihan Karadere'ye hastanede sürpriz! Altın dolu zarf detayı...
Enflasyon belli oldu! Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş değerlendirme
Enflasyon belli oldu! Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş değerlendirme
IBAN ile para yolluyorsanız suç ortağı olabilirsiniz! Uzmanlardan kritik uyarı
IBAN ile para yolluyorsanız suç ortağı olabilirsiniz! Uzmanlardan kritik uyarı
Galatasaray bunu da yaptı! Barış Alper Yılmaz'a şok eden hareket
Galatasaray bunu da yaptı! Barış Alper Yılmaz'a şok eden hareket
CHP'de flaş gelişme! Hepsi İstanbul'a gelecek
CHP'de flaş gelişme! Hepsi İstanbul'a gelecek
Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya Altın Portakal'da ödül verilecek...
Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya Altın Portakal'da ödül verilecek...
Karabük ve Kastamonu'daki orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı
Karabük ve Kastamonu'daki orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı
TEKNOFEST İstanbul başlıyor, ziyaretçi kayıtları başladı
TEKNOFEST İstanbul başlıyor, ziyaretçi kayıtları başladı
İşte Ağustos ayının zam şampiyonu! Fiyatı en çok artan ürünler belli oldu
İşte Ağustos ayının zam şampiyonu! Fiyatı en çok artan ürünler belli oldu
Gözler 15 Eylül 2025'deki CHP 'mutlak butlan' davasında! Meğer Kılıçdaroğlu 1.5 yıl...
Gözler 15 Eylül 2025'deki CHP 'mutlak butlan' davasında! Meğer Kılıçdaroğlu 1.5 yıl...
Türkiye'den Afganistan'a 'deprem' yardımı! Dev uçak yola çıktı
Türkiye'den Afganistan'a 'deprem' yardımı! Dev uçak yola çıktı
İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti!
İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti!