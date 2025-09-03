BIST 10.679
CHP'nin İstanbul'daki yol haritası belli oldu! Hangi adımlar atılacak?

İstanbul il yönetiminin görevden alınmasının ardından CHP yönetimi yol haritasını belirledi.

İstanbul 45. Asliye Mahkemesi, CHP İstanbul il yönetimini görevden aldı. Şimdi ise gözler CHP'nin atacağı hukuki adımlarda.

Genel Merkez, mahkemenin verdiği karara itiraz edecek. İtirazın reddedilmesi durumunda ise bu kez İstinaf'a başvurulacak.
Görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik, "Alınan karar Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar yürüyüşünü durdurma çabasıdır." demişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV yayınında İstanbul il delegelerin de adım atacağını söylemişti.

Olağanüstü il kongre için delegelerin 5'te birinin imza vermesi gerekiyor.

CHP'li hukukçulara göre partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, il başkanlığı görevini alamaz.

CHP Kurultay davası etkilenir mi? 

Hukukçular, il kongresinin iptal edilmesi kararının CHP Kurultayı'nın iptali istemiyle görülen davayı etkilemeyeceğini de savunuyor.

Gözler şimdi 15 Eylül'de görülecek yeni duruşmada.

CHP Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, mahkeme heyetinin il kongresinin iptali kararından yararlanabileceği belirtiliyor.

