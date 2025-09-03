BIST 10.679
81 ilde hepsi tek tek belirlendi, yeni dönem başlıyor! İlk kiralama tarihi de belli

İşlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması için ilk kiralamalar kasımda başlayacak! Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre, geçen yıl ağustosta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik" yürürlüğe girdi.

İşlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla 1 Eylül itibarıyla başlayan tespit çalışmaları ekim sonuna kadar devam edecek ve kasım ayından itibaren ilk kiralamalar yapılacak. Kiralamaların öncelikli olarak arazinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere ya da tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve vakıflarla gönüllü kuruluşlara ve meslek odalarına yapılacağı öğrenildi. 81 il müdürlüğü personeline tespit ve kiralama için eğitim gerçekleştirdi.

Yapılan değişiklik kapsamında, farklı gerekçelerle üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla buraların Bakanlıkça kiraya verilmesine dayanak oluşturuldu.

Böylece, işlenmeyen tarım arazilerinin, kira bedellerinin arazi maliklerine ödenmesi koşuluyla Bakanlık eliyle tarımsal üretim amaçlı kiralanmasının önü açıldı.

Uygulamayla tarım arazilerinin üretime kazandırılarak etkin kullanılması, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydedilmesi ve tarımsal üretim planlaması dahilinde Türkiye'nin sürdürülebilir gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Kiralamalar öncelikli olarak arazinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere ya da tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve vakıflarla gönüllü kuruluşlara ve meslek odalarına yapılacak.

Bu kapsamda geçen yıl, il ve ilçelerdeki arazi tespit komisyonlarınca gerçek ve tüzel kişilere ait olup işlenmeyen tarım arazilerinin tespit çalışmaları tamamlandı.

Tespit edilen işlenmeyen tarım arazileri, mevzuat hükümleri kapsamında büyüklüğü, sınıfı, verimliliği ile teknik tarım ve ekonomik tarımsal üretim yapılabilme yetenekleri göz önünde bulundurularak belirlenip, il ve ilçe bazında ilan edildi.

Personele çevrim içi eğitim verildi

Önceki tarım sezonunda (1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024), mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekar arazi "işlenmeyen tarım arazisi" olarak belirlendi.

Bu üretim yılına (1 Eylül 2024-31 Ağustos 2025) ait rakamların tespit çalışması 1 Eylül'de başladı. Çalışmalar ekim sonuna kadar devam edecek. Ardından 2 üretim yılında üst üste işlenmeyen arazi miktarı kesinleşecek ve kasımdan itibaren kiralamalar başlayacak.

Bu süreçte 81 il müdürlüğü ilgili personeline tespit ve kiralama konularında çevrim içi eğitim gerçekleştirdi. Gelecek yıllarda da her üretim yılı için yönetmelik hükümleri kapsamında tespit ve kiralama işlemlerine devam edilecek.

