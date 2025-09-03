CHP lideri Özel 'tanımıyoruz' demişti! Bakan Yılmaz Tunç'tan yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkemece CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması kararına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "tanımıyoruz" açıklamasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağını bildirdi.

TRT Haber canlı yayınına katılan Bakan Tunç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin mahkemece iptal edilmesine ilişkin soru üzerine Tunç, dün tedbir kararlarının açıklandığını belirterek, devam eden yargı süreçleriyle ilgili yorum yapmasının doğru olmayacağını dile getirdi.

Tunç, CHP'li bir delegenin başvurusu üzerine yargılama sürecinin başlatıldığına işaret ederek, "Kurultayda maddi menfaat temini, delegelerin iradelerinin etkilendiğine yönelik iddialar nedeniyle mahkemenin verdiği tedbir kararı söz konusu." dedi.

İstanbul'un yanı sıra Ankara'da da kongrelere ilişkin yargı süreçlerinin devam ettiğini anımsatan Tunç, "Burada değerlendirme yapacak olan mahkemedir. Mahkemenin kararı da itiraza tabi olacaktır." ifadesini kullandı.

"Doğru değil"

Bakan Tunç, "Süreç devam ediyor, süreçle ilgili yargılama süreçlerine, mahkemelerin vereceği kararlara uymak, saygı duymak zorundayız. Bu süreçleri başlatanların kendi partilileri olmasına rağmen CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'mız, Adalet Bakanı olarak ben ve yargı mensuplarını suçlaması, ağır eleştirilerde bulunması doğru değil." görüşünü paylaştı.

CHP lideri Özel'in 'tanımıyoruz' açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Mahkemenin verdiği karar yok hükmündedir, tanımıyoruz." sözlerinin hatırlatılması üzerine Tunç, şöyle devam etti:

"Böyle bir ifade söz konusu olamaz. Ana muhalefet partisi genel başkanının böyle bir ifade kullanması, talihsiz ve uygun olmayan bir açıklama. Hukuki yolları tüketmeden mahkemece 'verilmiş kararı tanımıyoruz' demesi demokratik hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Karar eleştirilebilir, neticede ortada bir yargı kararı var. Yargı kararına uyulması hukuk devletinin gereğidir. O zaman mahkeme kararlarına uyulmazsa, herkes kendi hakkını kendisi aramaya kalkışırsa düzen olmaz, devlet düzeni olmaz. Buradaki tepki haksız bir tepki."

Özel'in, kongre ve belediyelere yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin sürekli yargı kararlarına müdahale eden, yargı mensuplarını tehdit eden ifadeler kullandığı değerlendirmesinde bulunan Tunç, "Yargılama süreci içerisinde hak arama yolları sonuna kadar açık. Verilen hatalı bir karar yeniden düzeltilebilir, denetlenebilir. Dolayısıyla, yargı süreçlerini sükunetle beklemek, hak arama süreçlerini de sonuna kadar kullanmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, yürütülen adli soruşturmaların "siyasi" olarak nitelendirilmesinin de doğru olmadığını belirterek, "Kamuoyu, iddianame yazıldığında, yargılama sırasında deliller konuşulduğunda her şey ortaya çıkacak." görüşünü paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, "Yüz yılın en büyük yolsuzluk soruşturması" ve "Tanık beyanıyla tutuklu kimse yok" sözlerinin hatırlatılması üzerine de Tunç, Gürlek'in soruşturmayı tek başına yürütmediğini, savcılıların iddiasının mahkemelerce değerlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, "Sadece tanık ifadesiyle, gizli tanık ifadesiyle tutuklama durumu varsa itiraz edilebilir. İtiraz mekanizması bunu denetler, başka somut deliler var mı buna bakılır. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda tutuklamanın en önemli şartlarından biri, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı. Somut delillerin içerisinde tanık tahdidi bir delildir ama onu destekleyen MASAK raporları, emniyet raporları, HTS, baz kayıtları varsa tüm bunlar değerlendirilir ve sonucunda mahkeme karar verir." diye konuştu.