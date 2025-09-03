Lacoste logosunu değiştirdi: 92 yıllık tarihinde bir ilk! İşte sebebi

Fransız giyim markası Lacoste, 92 yıllık tarihi boyunca ilk kez logosunu değiştirme kararı aldı. Markanın logosunda uzun zamandır yer alan ikonik timsah görüntüsü yerine getirilen yeni tema merak konusu oldu. İşte logo değişikliğinin arasında yatan sebep...

'Timsah' lakaplı Paris doğumlu tenisçi René Lacoste, 10 şampiyonluk kazanmış ve 1926 ile 1927'de iki kez ABD Açık'ı kazanan ilk yabancı oyuncu olmuştu. Tenisi bıraktıktan sonra, polo gömleklerine timsah işleyen bir giyim şirketi 'Lacoste'u kurdu. Şirket son yüzyılda büyümeye devam ederken, 2024'te geliri 3 milyar dolar oldu ve satışları 2023'e göre yüzde 8 arttı.

Lacoste'un ikonik timsah logosu ise kurucusu René Lacoste'un kortlardaki ünlü 'Timsah' lakabını onurlandırmak için yapılmıştı ve Fransız giyim markasının kuralları, bu logonun değiştirilmesini yasaklıyordu.

Ancak Lacoste, ABD Açık ve Sırp tenisçi Novak Djokovic için bir istisna yaptı ve kendisi için hazırlanan 5 parçalık kapsül koleksiyonda, yeşil işlemeli meşhur timsah logosunun yerine bir Djokovic için kullanılan 'G.O.A.T. (Greatest of All Time - Tüm Zamanların En İyisi) lakabına ithafen keçi logosu kullanıldı.

Lacoste, marka elçisi ve ingilizce kısaltması keçi anlamına gelen "G.O.A.T." yani "Greatest of All Time - Tüm Zamanların En İyisi" olarak nitelendirdiği Djokovic'e saygı duruşunda bulunmak için yeni kapsülünü ABD Açık'a yetiştirdiğini duyurdu.

Şirket, keçi bir timsahtan daha sevimli olsa da ardındaki anlamının Djokovic'i temsil eden azim, kazanma ve kortta mükemmellikle aynı anlama geldiğini ve bu yüzden böyle bir karar verildiği ifade edildi.

Tüm zamanların en büyük kısaltması, 2010 yılına kadar Urban Dictionary'de Jerry Rice, Michael Jordan, Wayne Gretzky, Willie Mays, Pelé, Jack Nicklaus ve Tiger Woods'u sporda kendi alanlarının en iyileri olarak adlandırmak için tanımlanıyordu. Ancak terim o zamandan beri evrilirken, şimdilerde Lacoste tarafından 24 Grand Slam şampiyonluğuyla erkek oyuncular arasında rekoru elinde tutan Djokovic'i onurlandırmak için koleksiyonda da tercih ediliyor.