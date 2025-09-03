BIST 10.680
DOLAR 41,17
EURO 48,01
ALTIN 4.696,71
HABER /  GÜNCEL

Yüzde 50 zam talebi! Okul servis ücretleri cep yakacak

Yüzde 50 zam talebi! Okul servis ücretleri cep yakacak

Okulların açılmasına sayılı günler kala İstanbul’daki velileri endişelendiren yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, artan giderler ve yüksek enflasyonu gerekçe göstererek okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep ettiklerini belirtti. Talebin onaylanması halinde, en kısa mesafe için ödenecek aylık servis ücreti 3 bin 800 liraya çıkacak.

Abone ol

Okulların açılmasına az bir zaman kala İstanbul’daki velileri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapılması gerektiğini açıkladı.

Sinar, ocak ayında güncellenen fiyatların, dokuz aylık süreçte artan yakıt, bakım, sigorta ve personel giderleri karşısında yetersiz kaldığını söyledi. “Servis işletmecileri zor durumda” diyen Sinar, talep ettikleri artışın veliler açısından yüksek görünebileceğini kabul etse de mevcut koşulların bu düzenlemeyi zorunlu hale getirdiğine vurgu yaptı.

Ücretler ne kadar olacak?

Başkan Sinar’ın açıklamasına göre zam teklifi kabul edilirse en kısa mesafe için servis ücreti 2 bin 600 liradan 3 bin 800 liraya çıkacak. Bu artış özellikle birden fazla çocuğu olan ailelerin bütçesinde ek yük oluşturacak. Veliler ise eğitim harcamalarının zaten yükseldiği bir dönemde yeni bir maliyetle karşılaşmaktan endişe duyuyor.

Uzmanlara göre servis ücretlerindeki olası artış sadece aileleri değil, enflasyonu da dolaylı olarak etkileyebilir. Ulaşım maliyetlerindeki yükseliş, genel yaşam giderlerini artırıcı bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu nedenle karar, toplumun geniş kesimini ilgilendiren ekonomik bir mesele haline geliyor.

Fiyat belirleme yetkisi belediyelerde

meclisi toplantısında taleplerinin görüşüleceğini belirterek, Danıştay’ın aldığı karar sonrası UKOME’nin fiyat belirleme yetkisinin belediyelere geçtiğini hatırlattı.

Sinar, araçların bakımından işçilik giderlerine kadar birçok kalemde yüzde 40’ı aşan artış yaşandığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Servis araçları 16+1 kapasiteye sahip, en fazla 15 öğrenci taşıyoruz. Zam talebimiz kabul edilirse en fazla 4 bin lira alınacak. Bu durumda 15 öğrenciyle yaklaşık 60 bin lira gelir elde edilecek. Bu gelirle meslektaşlarımız hem aracın masraflarını hem sigorta ve kasko giderlerini hem de ev geçimini karşılamaya çalışacak. Bu nedenle talebimizin makul olduğunu düşünüyoruz.”

ÖNCEKİ HABERLER
BAE'den İsrail'e "Batı Şeria'yı ilhak kırmızı çizgimiz" uyarısı
BAE'den İsrail'e "Batı Şeria'yı ilhak kırmızı çizgimiz" uyarısı
Bakan Murat Kurum, Hikmet Çetin ile görüştü
Bakan Murat Kurum, Hikmet Çetin ile görüştü
Lacoste logosunu değiştirdi: 92 yıllık tarihinde bir ilk! İşte sebebi
Lacoste logosunu değiştirdi: 92 yıllık tarihinde bir ilk! İşte sebebi
Türkan Şoray yıllar sonra açıkladı! "Bende aldatıldım..."
Türkan Şoray yıllar sonra açıkladı! "Bende aldatıldım..."
CHP lideri Özel 'tanımıyoruz' demişti! Bakan Yılmaz Tunç'tan yanıt
CHP lideri Özel 'tanımıyoruz' demişti! Bakan Yılmaz Tunç'tan yanıt
Otogarda dehşet! Çevredekiler yakalayıp darp etti
Otogarda dehşet! Çevredekiler yakalayıp darp etti
Güzide Duran'dan olay görüntüler sonrası açıklama! "Boşanmak istiyorum boşanamıyorum"
Güzide Duran'dan olay görüntüler sonrası açıklama! "Boşanmak istiyorum boşanamıyorum"
CHP'nin İstanbul'daki yol haritası belli oldu! Hangi adımlar atılacak?
CHP'nin İstanbul'daki yol haritası belli oldu! Hangi adımlar atılacak?
Aziz Yıldırım kararını verdi! Aday olacak mı?
Aziz Yıldırım kararını verdi! Aday olacak mı?
81 ilde hepsi tek tek belirlendi, yeni dönem başlıyor! İlk kiralama tarihi de belli
81 ilde hepsi tek tek belirlendi, yeni dönem başlıyor! İlk kiralama tarihi de belli
Uymayanlara para ve hapis cezası var! Yapay zeka kanunu Meclis'te
Uymayanlara para ve hapis cezası var! Yapay zeka kanunu Meclis'te
Ünlü giyim markasında kriz çıktı! Çalışanlar kapının önüne koyuldu, ağır sözler bomba gibi patladı
Ünlü giyim markasında kriz çıktı! Çalışanlar kapının önüne koyuldu, ağır sözler bomba gibi patladı