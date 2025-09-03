Yüzde 50 zam talebi! Okul servis ücretleri cep yakacak

Okulların açılmasına sayılı günler kala İstanbul’daki velileri endişelendiren yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, artan giderler ve yüksek enflasyonu gerekçe göstererek okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep ettiklerini belirtti. Talebin onaylanması halinde, en kısa mesafe için ödenecek aylık servis ücreti 3 bin 800 liraya çıkacak.

Sinar, ocak ayında güncellenen fiyatların, dokuz aylık süreçte artan yakıt, bakım, sigorta ve personel giderleri karşısında yetersiz kaldığını söyledi. “Servis işletmecileri zor durumda” diyen Sinar, talep ettikleri artışın veliler açısından yüksek görünebileceğini kabul etse de mevcut koşulların bu düzenlemeyi zorunlu hale getirdiğine vurgu yaptı.

Ücretler ne kadar olacak?

Başkan Sinar’ın açıklamasına göre zam teklifi kabul edilirse en kısa mesafe için servis ücreti 2 bin 600 liradan 3 bin 800 liraya çıkacak. Bu artış özellikle birden fazla çocuğu olan ailelerin bütçesinde ek yük oluşturacak. Veliler ise eğitim harcamalarının zaten yükseldiği bir dönemde yeni bir maliyetle karşılaşmaktan endişe duyuyor.

Uzmanlara göre servis ücretlerindeki olası artış sadece aileleri değil, enflasyonu da dolaylı olarak etkileyebilir. Ulaşım maliyetlerindeki yükseliş, genel yaşam giderlerini artırıcı bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu nedenle karar, toplumun geniş kesimini ilgilendiren ekonomik bir mesele haline geliyor.

Fiyat belirleme yetkisi belediyelerde

meclisi toplantısında taleplerinin görüşüleceğini belirterek, Danıştay’ın aldığı karar sonrası UKOME’nin fiyat belirleme yetkisinin belediyelere geçtiğini hatırlattı.

Sinar, araçların bakımından işçilik giderlerine kadar birçok kalemde yüzde 40’ı aşan artış yaşandığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı: