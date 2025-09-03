BIST 10.758
Bakanlıktan dehşet verici açıklama! Dana sucukta sakatat, siyah çayda gıda boyası tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Güncellenen listeye, aralarında zayıflama çayı ve et ürünlerinin de olduğu 28 yeni ürün eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılarak sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesini güncelledi. Bakanlık, gıda ürünlerinde hile yapan markaları, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden kamuoyuna duyurmayı sürdürüyor. Sitede yer alan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında, söz konusu firmalar, markalar ve ürünler yer almaktadır.

ZAYIFLAMA ÇAYINDA İLAÇ TESPİT EDİLDİ

Son yapılan denetimler neticesinde, listeye 6'sı sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün olmak üzere toplam 28 yeni ürün daha ilave edildi. Güncellenen listede, baldan tereyağına, gazozdan kıymaya kadar çeşitli ürünlerde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

DANA SUCUKTA SAKATAT

Detaylara göre; Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın satışa sunduğu zayıflama çayında ilaç etken maddesine rastlandı. Bunun yanı sıra, İzmir'in Torbalı ilçesinde et ürünleri satan bir firmanın dana sucuklara sakatat karıştırdığı, İstanbul'un Esenler ilçesinde üretim yapan bir firmanın da siyah çaya gıda boyası kattığı tespit edildi.

