Gonca Köksal Aras'ın akrabasının evine molotoflu saldırıda yeni gelişme

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesinin ve dedesinin evine yanıcı madde atılmasına yönelik soruşturmada, azmettirici olduğu ve Londra'da bulunduğu tespit edilen şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, olayla ilgili 2 zanlının tutuklanmasının ardından derinleştirildi.

Olayı gerçekleştiren zanlıların ifadeleri, telefon mesajlaşmaları ve görüşmeleriyle banka hesap hareketleri incelendi. Ekipler tarafından 6 saat içinde olayın azmettiricisinin O.K. olduğu belirlendi.

Şüphelinin Londra'da bulunduğu tespit edilirken, Adalet Bakanlığınca O.K'nin yakalanması için 3 ayrı kırmızı bültenle aranmasına yönelik karar çıkarıldı.

Olay: Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine, 1 Eylül'de gece saatlerinde yanıcı madde atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü. Kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15), polis ekiplerince yakalanmıştı.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe dün tutuklanmış, yaşanan olay protesto edilmişti.

