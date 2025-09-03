BIST 10.758
POLİTİKA

CHP kararı o kadar tehlikeli ki... Şamil Tayyar'dan bomba mühürsüz oy hatırlatması

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetiminin görevden alınmasına karar verilmesinin ardından farklı tepkiler geliyor. AK Parti’nin eski milletvekili Şamil Tayyar, sürecin geçmiş seçim kararlarını dahi tartışmaya açabileceğine dikkat çekti. Şamil Tayyar 'misal' deyip 2017 referandumundaki mühürsüz oyları hatırlattı...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) iki sene önceki İstanbul kongresi, mahkeme kararıyla iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınıp yerine Gürsel Tekin ile toplam 4 kişi atandı. Hukukçular bu kararın sorunlu bulurken, AK Parti eski vekili Şamil Tayyar'dan gelen uyarılar şöyle:

HUKUK TARİHİNDE EMSALİ YOK
İSTANBUL’daki iptal kararının, Ankara’daki kurultay davasını kökten etkileyeceği aşikardır. Bu silsile böyle devam ederse, Özel dönemi bitecektir. Bu yorumu dün paylaşmıştım. Sürece dair, kişisel kanaatimi belirtmek isterim. Sorunun hem hukuki hem siyasi boyutu vardır.

Hukuk tarihinde emsali olmadığı için sadece siyasiler değil hukukçular da bölünmüş vaziyette.

-Fakat, genel olarak seçim hukuku, Yüksek Seçim Kurulu’nun inisiyatifinde değerlendirilir. Bir de hukuk güvenliği var. Yani kazanılmış hakların korunması. Misal, zaman aşımı, varsa suçu ortadan kaldırmaz ama kazanılmış hakkı korur. Eğer, sulh hukuk mahkemesi üzerinden seçim hukuku oluşturulur, hukuk güvenliği korumasız hale getirilirse, her seçim kararı tehdide maruz kalabilir.

-Misal, 2017 referandumundaki sandıklar açılmadan mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin seçim kurulu kararı, yarın bir sulh hukuk mahkemesince kaldırılırsa, ne olur? Veya kıran kırana geçen bir belediye veya milletvekilliği seçiminde yıllar sonra benzer bir durumun yaşanmayacağını kim garanti edebilir?

SİYASİ OLARAK FAYDASI DA YOK
-Ayrıca siyasi açıdan da yaşananların cumhur ittifakına hiçbir faydası yoktur. Önerim şudur; CHP meşru zeminde mücadelesini sürdürmeli, iktidar burada hukuki boşluk varsa tartışmaları sona erdirecek adımlara katkı sunmalıdır.

