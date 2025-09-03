İşte memur ve emeklinin iki aylık zam oranı! 2026 için zam hesaplaması başladı

Temmuz ve ağustos ayları enflasyon rakamlarına göre yapılan öncü hesaplamalar, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak orana dair ilk tabloyu şekillendirdi. Bu verilere göre, iki aylık dönem sonunda memur ve memur emeklileri için yüzde 10,09 oranında bir zam hakkı oluştu. Ancak bu rakam, nihai zam oranı olmayıp, yılın son dört ayında açıklanacak enflasyon verileriyle güncellenecek.