İşte memur ve emeklinin iki aylık zam oranı! 2026 için zam hesaplaması başladı
Ağustos ayı enflasyonunun yüzde 2,04 olarak açıklanmasıyla memur ve emeklinin ocak zammı için ilk ipucu geldi. İki aylık verilere göre şimdiden yüzde 10,09'luk artış cepte. Bu rakam nihai oran değil. Kesin zam, yılın son dört ayında açıklanacak enflasyon verilerinin eklenmesiyle ortaya çıkacak. Memurlar ve memur emeklileri, 2026'nın ilk yarısı için yüzde 11'lik toplu sözleşme zammına ek olarak, altı aylık enflasyon farkını da maaşlarında görecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı ağustos ayı enflasyon verileri, milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026 yılı ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin ilk ipuçlarını ortaya koydu. Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 2,04 artmasıyla birlikte, ocak zammını belirleyecek altı aylık periyodun ilk iki aylık verisi netleşmiş oldu.
Temmuz ve ağustos ayları enflasyon rakamlarına göre yapılan öncü hesaplamalar, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak orana dair ilk tabloyu şekillendirdi. Bu verilere göre, iki aylık dönem sonunda memur ve memur emeklileri için yüzde 10,09 oranında bir zam hakkı oluştu. Ancak bu rakam, nihai zam oranı olmayıp, yılın son dört ayında açıklanacak enflasyon verileriyle güncellenecek.
ZAM ORANI NASIL BELİRLENİYOR?
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, iki ana bileşenden oluşuyor: Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı. Hükümet ve memur konfederasyonları arasında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda, memurların 2026 ve 2027 yıllarında alacakları zam oranları önceden belirlenmişti.
Bu anlaşmaya göre, memur ve memur emeklileri 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammını garantilemiş durumda. Anlaşma, 2027 yılı için ise ilk yarıda yüzde 5, ikinci yarıda yüzde 4'lük bir artış öngörüyor.