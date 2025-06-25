Mutlak butlan nedir CHP kurultay davasında bundan korkuyor nisbi butlandan farklı

Mutlak butlan, bir hukuki işlemin, baştan itibaren kanuna aykırı olması nedeniyle geçersiz sayılması durumudur. Bu tür işlemler, hukuk sisteminde hiç yapılmamış sayılır; yani baştan itibaren hükümsüzdür. Bir de Nisbi butlan var. Nisbi butlan ise hukuki işlemin belirli sebeplerle geçersiz sayılması ancak bu geçersizliğin ilgili taraflarca ileri sürülmesi gereken bir durum olmasıdır. Kurultay davasında CHP'nin korktuğu 'Mutlak butlan' kararı verilmesi.

Abone ol

CHP'nin 30 haziranda görülecek kurultay davasıyla birlikte bugünlerde sık sık 'Mutlak Butlan' terimini duyuyoruz. Peki hukuki bir terim olan Mutlak Butlan nedir, bu kararın örnekleri neler, böyle bir karar hangi durumda verilir? Nisbi butlan ile mutlak butlan kararı arasındaki fark nedir?

CHP'nin korkusu kurultay davasında 'mutlak butlan' kararı verilmesi. Böyle bir karar verilirse Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkanlığı koltuğu iade edilmiş olacak. Özgür Özel koltuktan kalkacak.

Mutlak Butlan nedir?

Hukukta bir işlemin başından itibaren geçerlilik şartlarından yoksun olduğu durumu anlatmak için kullanılır. Mutlak butlan, bir hukuki işlemin, baştan itibaren kanuna aykırı olması nedeniyle geçersiz sayılması durumudur. Bu tür işlemler, hukuk sisteminde hiç yapılmamış sayılır; yani baştan itibaren hükümsüzdür. Bu durum genellikle kamu düzenine aykırılık, ahlaka aykırılık, imkânsız konular veya tarafların ehliyetsizliği gibi nedenlerle ortaya çıkar.

Mutlak butlan örnekleri

Türk hukuk sistemine göre aşağıdaki durumlar mutlak butlan sebebi sayılmaktadır:

-Kanuna Aykırılık: Hukuki işlem açıkça yasal düzenlemelere aykırıysa (örneğin kumar borcuna dair sözleşme).

-Ahlaka Aykırılık: Genel ahlak kurallarını ihlal eden işlemler (örneğin yasadışı bir iş için yapılan anlaşma).

-Kamu Düzenine Aykırılık: Toplumun genel düzenini tehdit eden işlemler.

-Konu İmkânsızlığı: Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir konuya ilişkin işlem.

-Tarafların Ehliyetsizliği: İşlemi yapan taraflardan birinin tam ehliyetsiz olması (örneğin ayırt etme gücü olmayan kişi).

Nispi Butlan nedir?

Nisbi butlan da bir hukuki terimdir. Nispi butlan hukuki işlemin belirli sebeplerle geçersiz sayılması ancak bu geçersizliğin ilgili taraflarca ileri sürülmesi gereken bir durum olmasıdır.

Nispi butlan ve mutlak bundan farkı?

Nispi butlanda bu geçersizlik, mutlak butlana göre daha hafif bir geçersizliktir ve genellikle sözleşme taraflarından birini koruma amacıyla getirilir. Nisbi butlan durumunda; hukuki işlem baştan itibaren geçersiz sayılır ancak bu geçersizlik ancak ilgili tarafın beyanıyla geçerlilik kazanır veya geçersizlik kararı alınır. Nisbi butlan durumunun varlığını mahkeme kendiliğinden dikkate almaz. Nispi butlan; hata, hile ve tehdit durumlarında gündeme gelir.