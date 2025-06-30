Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina Trabzon'a ayak bastı! İşte ilk sözleri...

Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Wagner Fabricio Cardoso De Pina Trabzonspor ile transfer görüşmeleri için şehre geldi.

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Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen 22 yaşındaki Yeşil Burun Adalı oyuncu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Transfer sürecinin nasıl geçtiğine ilişkin soru üzerine Pina, "Her şey aslında gayet hızlı ve çabuk gelişti. Zaten ben de gelmek istiyordum. Son teklifi bekliyorduk biz de onu da yaptıktan sonra çabuk gelişti her şey çok çabuk oldu diyebilirim." dedi.

Pina, bordo-mavili takım hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu sorulması üzerine, "Tabii ki bilgim vardı burada daha önce oynayan oyunculardan tanıdıklarım var. Joao Pereira ve Bosingwa gibi oyuncular var. Milli takımda beraber oynadığımız Djaniny yine burada oynamıştı, onlardan bilgi almıştım. Trabzonspor'u da tanıyordum zaten." şeklinde konuştu.

Kaç numaralı forma giyeceği hakkında henüz karar vermediğini ifade eden Pina, Türkiye ligine iyi oyuncular geldiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Gayet iyi bir lig olduğunu biliyorum. Transfer edilen, gelen oyuncularla birlikte Avrupa'nın çok iyi belki de en iyi oyuncuları burayı tercih etmeye başladı. Zorlu ve iyi bir lig olduğunu biliyorum."

Pina, gelen soru üzerine teknik direktör Fatih Tekke'yle henüz görüşmediğine değinerek, hedefleri hakkında şunları aktardı:

"Tabi ki burada hedeflerim var ama en önemli hedefim olabildiğince burada kalıp başarılı olabilmek takıma hizmet edebilmek istiyorum en büyük hedefim bu her zaman."

Oynadığı bölge hakkında değerlendirme yapılması istenen Pina, "Pedro'yu ben daha önce Portekiz liginde beraber oynadığımız için tanıyordum zaten gayet iyi bir oyuncu olduğunu biliyordum. Burada da gayet iyi bir iş çıkardığının o da farkında herkes gördü. Ben de aynısını yapmaya çalışıyorum onun kazandığı başarıları ve onun gösterdiklerinin aynısını tekrarlamak için buradayım." diye konuştu.

Pina, kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı.

Wagner Pina kimdir?

Wagner Fabrício Cardoso de Pina, 3 Kasım 2002 tarihinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2021 yılında Portekiz ekibi CD Gouveia’da başlayan Pina, bir yıl sonra Temmuz 2022’de Terceira Liga temsilcisi Belenenses’e transfer oldu.

Bir sezon sonra Estoril'e geçen genç oyuncu, ilk etapta U23 kadrosunda görev aldı. Ancak Temmuz 2023’te FC Paços de Ferreira karşısında oynanan Taça da Liga mücadelesinde A takımla ilk kez sahneye çıktı. Primeira Liga’daki ilk deneyimini ise 28 Ekim 2023’te Portimonense karşısında yaşadı. O dönemden itibaren Estoril’in sağ bek mevkisinde düzenli forma giymeye başladı. Performansıyla dikkat çeken Pina, 24 Kasım 2023’te kulübüyle olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

Wagner Pina hangi takımlarda forma giydi?

Pina, kariyerinde sırasıyla CD Gouveia, Belenenses ve Estoril formalarını terletti.

Hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Wagner Pina, sağ bek pozisyonunda görev yapıyor. Genç savunmacı aynı zamanda Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nda da forma giyiyor.