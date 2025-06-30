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Özgür Özel’den kurultay davası mesajı: Her karara hazırız

Özgür Özel’den kurultay davası mesajı: Her karara hazırız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan ve yarın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek davaya ilişkin açıklamasında, "Verecekleri her karara hazırız. Tartışma bitsin. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır" dedi.

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CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan dava, yarın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşma ile devam edecek.

Dava öncesi açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle konuştu: 

"VERECEKLERİ HER KARARA HAZIRIZ"

"Bugün Muharrem orucunun 4. günü. Alevi inancının kanaat önderleri bizi burada, bu güzel cemevinde misafir ettiler. Hep beraber orucumuzu açtık. Aleviler, Türkiye’nin barışının, birliğinin, beraberliğinin simgesi ve bütün üzüntülere, acılara rağmen kin biriktirmeyen; insan sevgisi biriktiren, en yüce duygunun, en büyük dayanışmanın, en büyük vatan sevgisinin ve Atatürk'e bağlılığın yaşandığı bir topluluk. Burada onlarla birlikte olmak bizim açımızdan son derece mutluluk verici.

Bu güzel günde tatsız konuları konuşmaya hiç gerek yok. Ümidimiz şudur, yarın bir mahkeme görülecek. O mahkeme, yarın ne karar verecekse kararını versin. Çünkü o mahkeme, sonuç odaklı bir mahkeme değil; süreç odaklı bir mahkemedir. Amaç Türkiye'nin son yerel seçimlerin birinci partisini tartıştırmak. Bu tartışmadan ne partiye ne de ülkeye bir fayda çıkar. Tartışma bitsin. Yarın ne karar vereceklerse versinler. Verecekleri her karara hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Ama bu işi uzatıp da zulmetmesinler artık bize. Bu ülkenin açlığı konuşması, yoksulluğu konuşması, işsizliği konuşması, gençlerin umutsuzluğunu konuşması lazım. Bu ülkede insanların adalet talepleri var. Bu adalet taleplerini konuşmamız lazım. Bunları bırakıp da olmadık bir tartışmaya kimse bizi sürüklemesin."

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