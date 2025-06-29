Akdeniz'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

AFAD'ın açıklamasına göre, Doğu Akdeniz'de saat 20.05'te yerin 79.81 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de saat 20.05'de yerin 79.81 kilometre altında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filistin açıklarında yaşanan deprem, Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 281 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.