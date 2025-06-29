BIST 9.405
DOLAR 39,90
EURO 46,90
ALTIN 4.200,55
HABER /  GÜNCEL

Sabri Ugan hayatını kaybetti

Sabri Ugan hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören spiker Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Ugan, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sabri Ugan, 17 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmuştu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri ile futbol camiasından birçok isim, Ugan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Sabri Ugan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Star TV'de ekranlara geldiği dönemde maç anlatımıyla futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı.

Oğlu duyurdu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Sabri Ugan'ın hayatını kaybettiği iddia edilmiş ancak oğlu Doruk Ugan iddiaları yalanlamıştı. Doruk Ugan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

İşte Doruk Ugan'ın paylaşımı

ÖNCEKİ HABERLER
Filenin Efeleri Fransa’ya mağlup
Filenin Efeleri Fransa’ya mağlup
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu
ABD'li Büyükelçi Tom Barrack: Gazze'de bir ateşkes göreceğimizi düşünüyorum
ABD'li Büyükelçi Tom Barrack: Gazze'de bir ateşkes göreceğimizi düşünüyorum
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Potanın Perileri Dünya Kupası elemelerine gidiyor!
Potanın Perileri Dünya Kupası elemelerine gidiyor!
Netanyahu'nun bu hafta yapılacak duruşmaları ertelendi
Netanyahu'nun bu hafta yapılacak duruşmaları ertelendi
Uşak’ta feci ölüm: Takoz kaydı, makinenin altında kaldı
Uşak’ta feci ölüm: Takoz kaydı, makinenin altında kaldı
Pakistan'da aşırı yağışlar nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da aşırı yağışlar nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 'yapay zeka' dönemi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 'yapay zeka' dönemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan'a yönelik menfur terör saldırısını lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan'a yönelik menfur terör saldırısını lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'daki terör saldırısını lanetledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'daki terör saldırısını lanetledi
Bilecik'teki orman yangınlarıyla ilgili hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Bilecik'teki orman yangınlarıyla ilgili hasar tespit çalışmaları tamamlandı