Sabri Ugan hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören spiker Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti.

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Spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Ugan, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sabri Ugan, 17 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmuştu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri ile futbol camiasından birçok isim, Ugan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Sabri Ugan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Star TV'de ekranlara geldiği dönemde maç anlatımıyla futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı.

Oğlu duyurdu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Sabri Ugan'ın hayatını kaybettiği iddia edilmiş ancak oğlu Doruk Ugan iddiaları yalanlamıştı. Doruk Ugan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

İşte Doruk Ugan'ın paylaşımı