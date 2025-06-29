BIST 9.405
DOLAR 39,90
EURO 46,90
ALTIN 4.200,55
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'daki terör saldırısını lanetledi

Editör: Mehmet Özışık
Editör: Mehmet Özışık mehmet@internetspor.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'daki terör saldırısını lanetledi

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 13 asker hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı lanetlediği taziye mesajında, Türkiye’nin terörle mücadelede Pakistan’ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Abone ol

Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 asker hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de olduğu 24 kişi yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısına ilişkin Pakistan'a taziye mesajı yolladı. Erdoğan sosyal medya hesabındaki paylaşımında, saldırıyı lanetlediğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

"Pakistan’a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum.

Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükûmetine taziyelerimi iletiyorum.

Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan’a desteğimizi sürdürecek, sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

İlgili Haberler
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
ÖNCEKİ HABERLER
Bilecik'teki orman yangınlarıyla ilgili hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Bilecik'teki orman yangınlarıyla ilgili hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Bakan Uraloğlu, "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nun çıktılarını açıkladı
Bakan Uraloğlu, "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nun çıktılarını açıkladı
Mansur Yavaş'tan Sözcü'ye yalanlama: Böyle bir sözüm yok
Mansur Yavaş'tan Sözcü'ye yalanlama: Böyle bir sözüm yok
Fransa'dan İsrail'i kızdıracak açıklama: Filistin'i tanımakta kararlıyız
Fransa'dan İsrail'i kızdıracak açıklama: Filistin'i tanımakta kararlıyız
Bingöl'de ölü bulunan bebeğin faillerini 20 yıl sonra JASAT yakaladı
Bingöl'de ölü bulunan bebeğin faillerini 20 yıl sonra JASAT yakaladı
Balıkesir’de feci kaza: 3 kişi yaşamını yitirdi
Balıkesir’de feci kaza: 3 kişi yaşamını yitirdi
Düzce ve Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Düzce ve Sakarya'da denize girmek yasaklandı
PKK'nın silah bırakma görüntüleri kamuoyuyla paylaşılacak iddiası! Gözler o tarihe çevrildi
PKK'nın silah bırakma görüntüleri kamuoyuyla paylaşılacak iddiası! Gözler o tarihe çevrildi
Serdar Adalı 'transferi durdurduk' demişti! Osayi-Samuel'in babası Beşiktaş'tan ne istedi?
Serdar Adalı 'transferi durdurduk' demişti! Osayi-Samuel'in babası Beşiktaş'tan ne istedi?
Adana'da Dilek öğretmen felç kaldı, yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Adana'da Dilek öğretmen felç kaldı, yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Hikmet Çetin’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Affedilir değil
Hikmet Çetin’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Affedilir değil
Boş arazide park halindeki araçta ceset bulundu
Boş arazide park halindeki araçta ceset bulundu