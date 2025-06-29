PKK'nın silah bırakma görüntüleri kamuoyuyla paylaşılacak iddiası! Gözler o tarihe çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 ya da 9 Temmuz'da DEM Parti İmralı Heyeti'yle Beştepe'de görüşmesi bekleniyor. Görüşme sonrasında terör örgütü PKK'nın silah bırakma görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılacağı iddia edildi.

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Terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararını duyurmasıyla hem mecliste hem de kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” sürecinin görüşülmesi ve yeni yol haritasının belirlenmesi için düğmeye yine ilk basan isim MHP Genel Başkanı Devlet Devlet Bahçeli oldu.

Bahçeli’nin sürecin hızlanmasına dönük verdiği son mesajların ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste temsil edilen tüm partilerle TBMM çatısı altında çalışacak “çözüm komisyonu”nu görüştü.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar’dan oluşan DEM İmralı Heyeti de iktidar ve muhalefet temsilcileriyle komisyon trafiğine başladı. Heyet, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la yaptıkları görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya gelip, süreçten beklentilerini paylaşacak.

Odatv'de yer alan habere göre, DEM İmralı Heyeti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin 8 ya da 9 Temmuz günlerinden biri için planlandığı öğrenildi. Tam tarih Erdoğan’ın yurt dışı programına göre netleştirilecek.

Erdoğan’la yapılacak görüşmede ana gündem silah bırakan tüm örgüt üyelerinin durumu ana gündem maddesi olacak. Yürürlüğe giren yeni infaz düzenlemesinin terör suçlularını kapsamadığını hatırlatan DEM Parti kaynakları, meclisin yeni yasama yılında bu yönde gelecek yeni bir infaz düzenlemesinin kapsamı üzerinde şimdiden çalışıldığını söylüyor.

Örgütün silah bırakma süreci tamamlandığında örgüt üyelerinin hukuki durumu da böylelikle tamamen netleşmiş olacak.

DEM İmralı Heyeti, Erdoğan’la görüşmenin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Özgür Özel başta olmak üzere diğer siyasi parti liderleriyle de bir araya gelecek.

"Silah bırakma görüntüleri yolda"

DEM İmralı Heyeti’nin Erdoğan’la yapacağı görüşmenin süreci daha da hızlandıracağını belirten DEM Parti kaynakları “Her şey yolunda. PKK’nın silah bırakma görüntüleri de yolda. Temmuz’da, çok da geç olmadan o görüntüler de kamuoyuyla paylaşılacak” mesajı veriyor.

DEM İmralı Heyeti’nin bu süreçte İmralı’daki Abdullah Öcalan’la da görüşmesi mümkün. Öcalan’dan düzenli olarak mesaj geldiğini ve bu mesajların halkla paylaşıldığını anlatan DEM kaynakları, sürece toplumun tüm kesimlerinin dahil edilmesi için MHP’nin başlattığı “Terörsüz Türkiye buluşmaları”nı çok kıymetli bulduklarını, benzer buluşmaları diğer partilerin de yapması gerektiğini düşünüyor.

Çözüm komisyonu

MHP lideri Devlet Bahçeli, mecliste kurulacak “çözüm komisyonu”nun 100 üyeli olmasını istemişti. Ancak AK Parti 100 üyeli bir komisyonda diyaloğun zor olacağı, tartışmaların verimli ve hızlı yürümeyeceği gerekçesiyle daha sınırlı sayıda bir üyesi olan komisyondan yana tavır aldı.

Komisyonda çoğunluğu sağlayacak olan Cumhur İttifakı’nın, komisyon üyeliklerini mecliste grubu bulunan altı partiye nasıl dağıtacağı üzerine meraklı bir bekleyiş var. Mecliste grubu bulunmayan siyasi partilerin birer vekille temsil edilmesine olumlu bakan parti temsilcileri, bağımsız vekillerin komisyonda temsili için de bir formülün bulunacağını söylüyor.

AK Parti ile MHP, çözüm komisyonunun meclis başkanlığında bir komisyon olacağını söylüyor.

Komisyonun Kürt sorununun çözümü, yeni anayasaya ilişkin beklentiler, demokratikleşme adımları konularında akademisyenler, gazeteciler, bürokratlar ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle çeşitli görüşmeler yapıp yasa teklifleri hazırlaması isteniyor.