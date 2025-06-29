Nefes Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'dan CHP'ye sert eleştiriler

Nefes Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Gazetenin 27 Haziran'daki "Ekrem Başkan önemli ama partinin tek gündem maddesi bu olmamalı" manşeti çok konuşulmuştu.

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Nefes Gazetesi'nin 27 Haziran'da manşetine taşıdığı "Ekrem Başkan önemli ama partinin tek gündem maddesi bu olmamalı" başlıklı haber çok konuşulmuştu. Gazetenin bazı yazarları bile bu habere tepki göstermişti.

Nefes Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Nevşin Mengü “Bugünkü Nefes’in manşeti hiç yakışık almıyor. Deniz Zeyrek’le de oturduk, istişare ettik. Gazete okuruna ve CHP seçmenine bir açıklama borçludur.” demişti.

Bu kez de, Nefes Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'dan CHP'ye yönelik sert eleştiriler geldi.

Yılmaz, "Kılıçdaroğlu hâlâ perde arkasında mı, plan mı yapıyor bilinmez. Özgür Özel kürsüde lider ama gölgesinde başka gölgeler. İmamoğlu İstanbul’dan öteye ses vermeye çalışıyor. Yavaş desen, zaten derin bir suskunlukta. Herkes ayrı telden çalıyor, ama ortaya doğru dürüst bir melodi çıkmıyor. Gürültü var, armoni yok. CHP’nin içi şu sıralar bildiğin siyaset laboratuvarı. Her tahlilde başka bir şey çıkıyor. Biri Kılıçdaroğlu’cu, öteki Özel’ci. Bir bakıyorsun İmamoğlu’cu, kulağını dayıyorsun Yavaş’çı. Yahu bu ne hal? Parti dört bir yandan esen rüzgarlarla savruluyor!" ifadelerini kullandı.

Nefes Gazetesi'nin 27 Haziran'daki manşeti

Nefes Gazetesi'nin bugünkü (29 Haziran) manşeti ise şöyle: