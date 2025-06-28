Bakan Tunç, Erzurum'daki maden kazası hakkında açıklama yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'un Oltu ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.Abone ol
Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzurum'un Oltu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Bakan Tunç, "Yaşanan acı olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.