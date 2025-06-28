BIST 9.405
DOLAR 39,90
EURO 46,90
ALTIN 4.200,55
HABER /  GÜNCEL

Bakan Tunç, Erzurum'daki maden kazası hakkında açıklama yaptı

Bakan Tunç, Erzurum'daki maden kazası hakkında açıklama yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'un Oltu ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Abone ol

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzurum'un Oltu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Tunç, "Yaşanan acı olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yahudi işgalciler, Filistinlilere ait arazileri ateşe verdi
Yahudi işgalciler, Filistinlilere ait arazileri ateşe verdi
Bakan Şimşek: Evlerde kullanılan elektrik ve doğal gazı devlet sübvanse ediyor
Bakan Şimşek: Evlerde kullanılan elektrik ve doğal gazı devlet sübvanse ediyor
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır kararı! İmzayı atıyor
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır kararı! İmzayı atıyor
Abdulkadir Uraloğlu, Orta Koridor'un önemini anlattı
Abdulkadir Uraloğlu, Orta Koridor'un önemini anlattı
İtirafçı olan Umut Şenol'dan "İBB'de gayriresmi hiyerarşik yapı" iddiası
İtirafçı olan Umut Şenol'dan "İBB'de gayriresmi hiyerarşik yapı" iddiası
Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı
Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı
İbrahim Yumaklı: Sakarya-Bilecik'te 16 yerleşim yeri tahliye edildi
İbrahim Yumaklı: Sakarya-Bilecik'te 16 yerleşim yeri tahliye edildi
THY İran seferlerine yeniden başlıyor
THY İran seferlerine yeniden başlıyor
Serdal Adalı, Osayi Samuel transferini durdurma kararı aldıklarını açıkladı
Serdal Adalı, Osayi Samuel transferini durdurma kararı aldıklarını açıkladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan CHP'ye kurultay göndermesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan CHP'ye kurultay göndermesi
DMM, ülke genelinde çıkan yangınlarda son durumu paylaştı
DMM, ülke genelinde çıkan yangınlarda son durumu paylaştı
Gazeteci İrfan Değirmenci Kadıköy'de gözaltına alındı
Gazeteci İrfan Değirmenci Kadıköy'de gözaltına alındı