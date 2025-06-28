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Gazeteci İrfan Değirmenci Kadıköy'de gözaltına alındı

Gazeteci İrfan Değirmenci Kadıköy'de gözaltına alındı

Gazeteci İrfan Değirmenci, İstanbul Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı'nda konuşma yaptığı sırada gözaltına alındı.

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Gazeteci İrfan Değirmenci, Yoğurtçu Parkı'nda konuşma yaptığı sırada gözaltına alındığı öğrenilirken; Türkiye İşçi Partisi konuya ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda forum düzenlemek isteyen ve aralarında gazeteci İrfan Değirmenci'nin de bulunduğu gruba polis müdahale etti.

DEĞİRMENCİ GÖZALTINA ALINDI

Yoğurtçu Parkı'nda etkinliğe katılanlara gözaltı işlemi uygulanırken; gazeteci İrfan Değirmenci'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

TİP'TEN AÇIKLAMA

Yaşananlara ilişkin bir açıklama yapan Türkiye İşçi Partisi, "İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda PM üyemiz İrfan Değirmenci ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe polis hukuksuzca abluka ve gözaltı işlemi uyguluyor.

Eşit ve özgür bir yaşam mücadelesi susturulamaz, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın" ifadelerini kullandı.

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