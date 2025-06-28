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Orman yangını çıktı! İki mahalle tahliye edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Orman yangını çıktı! İki mahalle tahliye edildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgede İki mahalle tedbir amacıyla tahliye edildi.

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Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ile müdahale ediliyor.

Orman yangını çıktı! İki mahalle tahliye edildi - Resim: 0

Karaköy ve Yenice mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Akhisar-Gördes kara yolu da ulaşıma kapatıldı.

Ekipler, rüzgarın kuvvetli olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Orman yangını çıktı! İki mahalle tahliye edildi - Resim: 1

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