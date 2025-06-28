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Erzurum'da maden ocağında göçük: 3 işçi öldü

Erzurum'da maden ocağında göçük: 3 işçi öldü

Erzurum'da bir taş ocağında sabah saat 11.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 3 işçi hayatını kaybederken, 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Erzurum'un Oltu ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi’ndeki bir taş ocağında saat 11.00 sıralarında göçük meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oltu taşı için ocaktan kehribar çıkaran işçiler Tayfur Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz göçük altında kaldı.

2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

İhbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçilerden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı çıkarılan işçi de olay yerinde yaşamını yitirdi. Tayfur ve Ömer Narşap ile Temel Korkmaz’ın cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı.

Erzurum'da maden ocağında göçük: 3 işçi öldü - Resim: 0

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum valisi bölgeye gitti 

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye hareket etti. Vali Çiftçi, "İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi vefat etti, 2 kişi ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor" dedi.

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