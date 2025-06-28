Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe Beko, kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çeken Errick McCollum ile yollarını resmen ayırdı.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Amerikalı oyun kurucu Errick McCollum ile yollarını resmen ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe Beko kadrosuna 2025 yılının ocak ayında katılan ve kısa süre içerisinde yaptığı katkılarla bu sezon elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Errick McCollum ile yollarımız ayrılmıştır. Errick McCollum'a takımımıza katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. 2025 Ocak ayında İzmir ekibi Karşıyaka'dan sarı-lacivertli takıma katılan ve kısa sürede takımın önemli parçalarından biri hâline gelen McCollum, Fenerbahçe Beko’nun bu sezon kazandığı EuroLeague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda önemli rol oynadı.

35 yaşındaki tecrübeli basketbolcunun yeni sezonda Galatasaray forması giymesi bekleniyor.