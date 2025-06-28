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Kayalıklardan denize girmek istedi! Sonrası çok feci...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayalıklardan denize girmek istedi! Sonrası çok feci...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayalıklardan düşerek ağır yaralanan işitme engelli kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Babalı sahiline giden işitme engelli Bayram Çolak (48), kayalık kısımdan denize girmek isterken dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kafasına aldığı darbeyle ağır yaralanan Çolak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çolak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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