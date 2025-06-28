Yaz keyfinize gölge düşmesin! Güneş, deniz, kum ve... ishal

Harika bir yaz geçirirken sağlığınızdan olmayın. Kavurucu sıcaklarla birlikte artan bağırsak enfeksiyonları, keyfinizi kaçırmasın. Medipol Sağlık Grubu’ndan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, özellikle bağırsak enfeksiyonlarına karşı hijyenin ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.

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Yazın gelişiyle içimizi kaplayan o tatlı heyecan, güneşin parlak yüzü ve uzayıp giden günler... Ancak bu cıvıl cıvıl mevsim, davetsiz bir misafir olan bağırsak enfeksiyonlarını da beraberinde getiriyor. Sıcakların bastırmasıyla birlikte adeta bir salgına dönüşen bu rahatsızlık, yaz keyfimize gölge düşürmek için fırsat kolluyor. Peki, tatil planlarımızı altüst eden bu sinsi düşmana karşı gardımızı nasıl alacağız? Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, basit önlemlerle yazı sağlıklı geçirmenin sırlarını paylaştı.

“EN BÜYÜK BULAŞ KAYNAĞIMIZ ELLERİMİZ”

Yaz enfeksiyonlarının en sık bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishalle kendini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Korkut, “Maalesef bu enfeksiyonları çoğu zaman kendimiz bulaştırıyoruz. En büyük bulaş kaynağımız ellerimiz. Bu yüzden bol su ve sabunla el yıkamak en basit ama en etkili korunma yöntemidir” dedi.

BOZULMAYA AÇIK GIDALARA DİKKAT!

Sıcak havalarda et, yumurta ve mayonez gibi kolay bozulabilen gıdaların hijyenik koşullarda saklanmaması ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Prof. Dr. Korkut, “Özellikle dışarıda tüketilen yiyeceklerin ne koşullarda hazırlandığına emin olmadan tüketmeyin. Saklama koşulları uygun olmayan ürünler zehirlenmelere davetiye çıkarabilir” dedi. Yaz enfeksiyonu geçiren sağlıklı bireylerde, istirahat ve bol sıvı tüketiminin çoğu zaman yeterli olduğunu belirten Prof. Dr. Korkut, “Ancak ateş, kanlı ishal ya da uzun süren karın ağrısı gibi durumlarda mutlaka bir hekime başvurulmalı” diye belirtti.

KONTROLSÜZ DİYETLERDEN KAÇININ

Bağırsak sağlığı için bol lifli beslenmenin önemine değinen Prof. Dr. Korkut, özellikle yaz aylarında lif alımının artırılması gerektiğini söyledi. Lifli gıdalar ve su tüketiminin hem bağırsak alışkanlıklarını düzenlediğini hem de toksin atılımını kolaylaştırdığını ifade etti. Yaz aylarında artan kilo verme çabalarına da değinen Prof. Dr. Korkut, “Kilo vermek isteyenler mutlaka diyetisyen kontrolünde ilerlemeli. Aç kalmak yerine dengeli beslenmeyi, Akdeniz tipi diyeti ve egzersizi birlikte öneriyoruz” şeklinde konuştu.