Ayşenur Arslan'dan Yarkadaş'a: Çok ileri gidiyorsun Barış...

Gazeteci Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik şiddet içerikli sosyal medya paylaşımlarına tepki göstererek, CHP’nin bazı gruplar tarafından “troll ahlaksızlığına” teslim edildiğini savundu. Yarkadaş’ın ifadelerine gazeteci Ayşenur Arslan, “CHP’yi bu kişiler temsil edemez” diyerek karşı çıktı.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik şiddet içerikli ifadeleri ve tehditleri hedef aldı. Genç Direniş isimli bir hesabın, Kılıçdaroğlu'na yumruk atıldığı anı gösteren bir fotoğrafı “babayı anlamak” notuyla paylaşmasını alıntılayan Yarkadaş, “CHP’yi troll ahlaksızlığına teslim edenler memnun musunuz?” diyerek sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nu öldürmekle tehdit eden bir kişinin silahının seri numarasını bile paylaştığını belirten Yarkadaş, parti içindeki bazı grupların şiddet diline karşı uyarıda bulundu.

Yarkadaş’ın bu çıkışına gazeteci Ayşenur Arslan’dan yanıt geldi. Arslan, Yarkadaş’ın ifadelerinin CHP’ye yönelik toptancı bir suçlama içerdiğini belirterek, “Çok ileri gidiyorsun Barış. Ne o sefil adam ne de onu övme zavallılığını gösteren 3-5 kişi CHP’yi temsil edebilir. Ne demek ‘eseriniz’?” sözleriyle tepki gösterdi. Tartışma, CHP içindeki sosyal medya dilinin ve parti içi muhalefetin sınırlarını yeniden gündeme taşıdı.