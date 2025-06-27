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Milletvekilleri Evrim Rızvanoğlu ile Cem Avşar DEVA Partisi'nden istifa etti

Milletvekilleri Evrim Rızvanoğlu ile Cem Avşar DEVA Partisi'nden istifa etti

İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar DEVA Partisi'nden istifa etti.

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İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, DEVA Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladı.

Evrim Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyaset hayatıma adım attığım ve kurucusu olduğum DEVA Partisi'nden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" ifadesine yer verdi.Cem Avşar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 Mart 2020 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.

Rızvanoğlu ve Avşar'ın istifalarının ardından TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 11'e yükseldi.

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