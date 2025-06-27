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Türkiye ile Rusya arasında KEK Protokolü imzalandı

Türkiye ile Rusya arasında KEK Protokolü imzalandı

Türkiye ile Rusya, ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Protokolü’nü imzaladı.

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Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştirecek yeni bir adım atıldı. Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyon (KEK) Protokolü, iki ülke arasında kapsamlı bir yol haritası niteliğinde imzalandı. Protokol, iki ülkenin ticari, ekonomik ve yatırım alanlarındaki mevcut ilişkilerini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret hacmi, yatırım olanakları, enerji, sanayi, tarım, ulaştırma ve lojistik gibi birçok konu başlığı masaya yatırıldı.

İki ülke heyetleri, 25 Haziran 2025 tarihinde Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi. Türkiye heyetine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya heyetine ise Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlık etti. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret hacmi, yatırım olanakları, enerji, sanayi, tarım, ulaştırma ve lojistik gibi birçok konu başlığı masaya yatırıldı.

Toplantı sonunda düzenlenen resmi imza töreninde, Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğini kurumsal bir çerçeveye oturtacak olan KEK Protokolü, Bakan Bolat ve Başbakan Yardımcısı Novak tarafından imzalandı.

Törenin ardından açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, imzalanan protokolün iki ülke ilişkileri açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

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