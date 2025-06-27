Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam var mı hükümetin kararı sızdı

2025 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmalar sürerken, hükümetin kararı medyaya sızdı. Bloomberg'in ekonomi kaynaklarına dayandırdığı habere göre AK Parti hükümeti asgari ücrete zam yapmama kararı aldı.

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Yılın ilk 6 ayında görülen yüksek enflasyon, milyonlarca dar gelirli vatandaşta asgari ücrete ara zam yapılmasına yönelik bir beklentiye neden oldu. Temmuz ayı için asgari ücretliler ara zam umudu taşırken, ekonomi yönetiminin kararı Bloomberg tarafından paylaşıldı.

Hükümetin asgari ücret kararı

Bloomberg, ekonomi yönetimine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, finansal politikalarda bozulma ve hedeflerde sapmaya meydan olmaması amacıyla asgari ücrete ara zam yapmama kararı alındığını belirtti.



Somut gelişme yok

AK Parti kanadından ara zam beklentisine ilişkin en son Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı açıklama yapmıştı. Yazıcı "Hükümet üzerinde çalışıyor, henüz somut bir gelişme yok" demişti.