İslam Memiş ille de alacağım diyen için gram altının olabileceği en yüksek fiyatını açıkladı

Altın ne kadar olur?

İslam Memiş, altının gram fiyatındaki en yüksek tutar beklentisini şöyle açıkladı: ​​​​​​​

"'Savaş başladı, altın fiyatları yükselecek' diye bir beklenti vardı ve olmadı. Gram altın/TL fiyatı şu anda serbest piyasalarda 4 bin 291 TL, ons altın uluslararası piyasalarda 3 bin 342 dolar seviyesinde. Gram altın tarafında vatandaşların takip etmesi gereken bant aralığı 4 bin 250 – 4 bin 350 TL. Bu bant aralığında oyalanacak.”