İslam Memiş ille de alacağım diyen için gram altının olabileceği en yüksek fiyatını açıkladı
Altın fiyatları yılın ilk yarısında yatırımcısına kazandırınca düşüşleri fırsat bilenlerin alımları sürüyor. İran - İsrail ateşkesi sonrasında da gram altın fiyatları geriledi. Peki bu düşüş alım fırsatı olarak mı değerlendirilmeli yoksa beklemeli mi? İslam Memiş altın fiyatları için ve alayım mı diye soranlar için 2025 sonu için olabilecek en yüksek rakamı verdi.
İsrail ve İran çatışması başladığında altın fiyatlarında büyük bir patlama olacağı düşünülmüştü. Ancak altın fiyatlarında o beklenti gerçekleşmedi. Ateşkes ile birlikte de altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, herkesin aklındaki 'bu düşüşde altın alınır mı, altın daha da düşer mi' sorusunun yanıtını verdi. Son açıklamasında altın ve dolar yerine alternatifleri değerlendirmek gerek diyen İslam Memiş, ille de altın alacağım diyene kritik bilgiler verdi.
27 Haziran 2025 altın fiyatları
İran İsrail ateşkesi sonrasında düşüş eğiliminde olan altın fiyatları 27 Haziran cuma gününde de rotasını aşağı yönlü tuttu. Gram altın yüzde 1'den fazla değer yitirdi, 4209 liraya kadar indi. Çeyrek altın 6 bin 881 liradan, yarım altın 13 bin 762 liradan tam altın ise 27 bin 437 liradan satılıyor.
Peki bu düşüşler altın almak için fırsat olarak mı görülmeli?
Altın ne kadar olur?
İslam Memiş, altının gram fiyatındaki en yüksek tutar beklentisini şöyle açıkladı:
"'Savaş başladı, altın fiyatları yükselecek' diye bir beklenti vardı ve olmadı. Gram altın/TL fiyatı şu anda serbest piyasalarda 4 bin 291 TL, ons altın uluslararası piyasalarda 3 bin 342 dolar seviyesinde. Gram altın tarafında vatandaşların takip etmesi gereken bant aralığı 4 bin 250 – 4 bin 350 TL. Bu bant aralığında oyalanacak.”
Çin yuanı ve paladyum
Daha önce altın ve doların artık cazibesini yitirerek geleneksel yatırımlar haline geldiğini ifade eden İslam Memiş, dolar ve euronun yerini Çin yuanı ile Rus rublesinin alabileceğini, platin ve paladyumun da ciddi anlamda düşük kaldığını ifade ederek yatırım sepetinde çeşitlilik gerektiğini ifade etmişti.