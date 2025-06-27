CHP'de 'mutlak butlan tartışması! MHP'den ilk yorum geldi

MHP'den CHP'deki 'mutlak butlan' tartışmalarıyla ilgili ilk yorum geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP’de artık yangın bacayı sarmış, bütün binayı tehdit etmeye durmuştur." dedi, ardından da Özgür Özel'e yüklendi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) devam eden 'mutlak butlan' tartışmaları, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemeden karar verilmesi halinde genel başkanlık görevini kabul edeceğini açıklamasının ardından ateşlendi.

30 Haziran'da görülecek duruşmada karar çıkması beklenirken, mevcut ve eski CHP yönetimi arasında yaşanan tartışmalara MHP'den ilk yorum geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, butlan tartışmalarına ilişkin açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

"CHP'de yangın bacayı sarmıştır"

Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"CHP kurultayları hakkında, hukuk tabiriyle “mutlak butlan” ihtimalinin konuşulması ise partiyi saran “mutlak buhran”ın göstergesidir. İçin için yanan CHP’de artık yangın bacayı sarmış, bütün binayı tehdit etmeye durmuştur.

CHP, özellikle genel başkanlık düzeyindeki davranış biçimi ve üslubunu gözden geçirip değiştirmelidir. CHP’nin yönetici ve sözcüleri sorumlu, yapıcı ve olgun hareket etmeli; usulet ve suhuleti elden bırakmamalıdır.

Ne olur ne olmaz, Özgür Özel de nazenin parmaklarına mukayyet olmalıdır.

CHP, büyük bir camiadır. Bu camia; Özgür Özel’in çocuksu, hırçın ve intikamcı siyaset tarzını hem benimsememekte, hem de hak etmemektedir.

Kılıçdaroğlu ne dedi?

CHP'nin son kurultayına ilişkin açılan dava, parti içinde ciddi bir hukuki ve siyasi krize dönüşüyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eğer mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkarsa, yeniden CHP yönetimine dönmeyi kabul edeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Görevi kabul etmezsem kayyum riski var” ifadelerini kullandı.

Özel: Tarihi hata olur

Genel Başkan Özgür Özel ise bu açıklamaya sert yanıt verdi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun göreve dönme ihtimalini değerlendirerek, “Görevi kabul etmek tarihi bir hata olur” dedi. Bu sözler, parti içindeki gerginliği daha da artırdı.

Mutlak butlan nedir, neden önemli?

Peki siyasetin bu kadar gündemine oturan mutlak butlan tam olarak ne anlama geliyor? Mutlak butlan, hukuki bir işlemin baştan itibaren geçersiz ve kanuna aykırı olması durumudur. Bu tür işlemler hukuk dünyasında hiç yapılmamış sayılır, yani geçerliliği yoktur.

Mutlak butlan genellikle şu sebeplerle gündeme gelir: Kanuna aykırılık, Ahlaka aykırılık, Kamu düzenine aykırılık, Konu imkânsızlığı , Tarafların ehliyetsizliği

Nisbi butlan ile farkı ne?

Nisbi butlan ise geçersizliğin daha hafif hali olarak tanımlanır. Ancak farkı, bu geçersizliğin ilgili tarafların başvurusu üzerine dikkate alınmasıdır. Hile, hata, tehdit gibi durumlar nisbi butlan kapsamındadır.

Mutlak butlanda ise mahkeme geçersizliği kendiliğinden dikkate almak zorundadır ve işlem otomatik olarak hükümsüzdür.

Mahkemenin vereceği karar partinin kaderini belirleyecek

Mahkemeden çıkacak olası bir mutlak butlan kararı, CHP’deki mevcut yönetimi geçersiz kılabilir. Bu durumda yeni bir kurultay süreci ya da kayyum atanması gibi ciddi sonuçlar gündeme gelebilir.