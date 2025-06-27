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10 CHP'li vekilden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek

10 CHP'li vekilden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek

30 Haziran'da karar beklenen kurultay davası sürecindeki tutumu nedeniyle eleştirilerin yöneltildiği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı milletvekillerinden destek geldi.

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CHP'li 10 milletvekili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'na destek mesajı paylaşan vekiller arasında İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç ve Rıfat Nalbantoğlu vardı. Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Gaziantep Miletvekili Hasan Öztürkmen, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da paylaşımlarıyla Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

NE OLMUŞTU?

 Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkarsa yönetime döneceğini söyledi. "Görevi kabul etmezsem kayyum riski var" dedi. Genel Başkan Özgür Özel ise "görevi kabul etmek tarihi bir hata olur" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

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