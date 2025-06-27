10 CHP'li vekilden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek

30 Haziran'da karar beklenen kurultay davası sürecindeki tutumu nedeniyle eleştirilerin yöneltildiği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı milletvekillerinden destek geldi.

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CHP'li 10 milletvekili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'na destek mesajı paylaşan vekiller arasında İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç ve Rıfat Nalbantoğlu vardı. Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Gaziantep Miletvekili Hasan Öztürkmen, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da paylaşımlarıyla Kılıçdaroğlu'na destek verdi.