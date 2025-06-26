CHP'de mutlak butlan tartışması sürüyor! Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 30 Haziran'da mahkemeden çıkacak karar beklenirken Genel Başkan Özgür Özel ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karşılıklı açıklamalar geldi.

Gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, mahkemeden mutlak butlan kararı çıkarsa partinin başına döneceğini söyledi.

NTV'nin haberine göre Özel ise Kılıçdaroğlu'nun tavrına tepki gösterdi. CHP lideri, "Görevi kabul etmek tarihsel bir veba doğurur" dedi.

"Butlandan sonra görev kabul etmek tarihsel bir hata olur. Siyasi Partiler Kanunu'nda kayyum değil, çağrı heyeti var." diyen Özel, "Onda da 40 gün içinde seçim yapılır yazıyor." ifadelerini kullandı.

Özel şöyle devam etti:

"Sayın genel başkan kayyum meselesini yanlış biliyor olabilir. Parti birinci partiyken, partinin başına seçimsiz gelip, milletvekillerini ihraç edip, 2 yıl partiyi yönetmek falan... Çağrı heyeti olsun, demokratik bir yarışın önü açılsın, çok daha doğru bu."

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

"Mahkeme kararını ‘Tanımıyorum’ demenin hukuki olarak bir karşılığı yok. Görevi kabul etmezsem o zaman kayyum riski var. Umarım böyle bir karar çıkmaz. Neden bu kadar korkuyorlar? Kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyuma sebep olsam bu kez bana ‘13 yıl partiyi yönettin şimdi de buna izin verdin’ diye tepki gösterirler."

"ARARSA GÖRÜŞÜRÜM"

"Şu an Özgür Bey ile konuşacak bir konu yok. Ne zaman isterse arar görüşürüz. Karar ne zaman çıkacak ne çıkacak belli değil. Bu tartışmaları anlamıyorum. Karar çıktıktan sonra durumu oturur Özgür Bey ile değerlendiririz. İsterse ben davet ederim, isterse oturur konuşuruz."