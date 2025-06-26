Üniversitelerde yeni dönem! Mesleki eğitim kökten değişecek

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerde yapay zeka, tarım ve sağlıkta dijitalleşmeyi önceleyen yeni programlar için harekete geçti. Yeni modelle birlikte; İş dünyasındaki tecrübeli isimler meslek yüksekokullarında dersler verecek.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite programlarını yeniden şekillendirmeye başladı. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde iki önemli düzenlemenin hayata geçirileceği öğrenildi. O düzenlemelerde ilki üniversite tercih kılavuzunun güncellenmesi oldu. Üniversitelerde yeni dönem

İlk kez öğrenci alacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Türkiye’nin insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için geleceğin mesleklerine odaklanan yeni programlar bu yıl üniversitelerde açılacak. Geçen yıl açılan yapay zekâ temelli programların ise 2025’te çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yeni açılan bölümler arasında "Yenilenebilir Enerji Teknikerliği", "Karbon Yönetimi Teknikerliği", "Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği", "Tele-Sağlık Teknikerliği" ve "Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği" gibi alanlar öne çıkıyor.

Mesleki eğitim kökten değişecek

YÖK ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mesleki yüksek okullarında yeni dönem için "Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü"ne imza attı. Bu protokol kapsamında 388 MYO, Türkiye genelindeki 367 oda ve borsa ile eşleştirildi.

Yeni modelle birlikte;

*Mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

*Protokol gereği, illerde oluşturulacak kurullarda üniversite ve sektör temsilcileri birlikte çalışacak. Bu kapsamda Türkiye genelinde 103 üniversitedeki 388 Meslek Yüksekokulu (MYO), bulundukları il ve ilçelerdeki TOBB’a bağlı 367 oda ve borsa ile eşleştirildi.

*Öğrenciler, oda ve borsalarda uygulamalı eğitim, staj ve istihdam imkânlarından faydalanacak ve meslek yüksekokulları eğitim süreçlerini yerel iş dünyasının ihtiyaçlarına göre şekillendirecek.

*İş dünyasındaki tecrübeli isimler meslek yüksekokullarında dersler verecek.

*Bu yeni eğitim modeli, uygulamalı bilgiyi merkeze alacak ve öğrenciler gerçek mesleki süreçlere daha erken aşamada adapte olması sağlanacak.