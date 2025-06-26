TBMM'nin tatili ertelendi: Meclis 31 Temmuz’a kadar çalışacak

AK Parti’nin grup önerisiyle TBMM’nin yaz tatili 1 Temmuz’dan 31 Temmuz’a ertelendi; İklim Kanunu, uluslararası antlaşmalar ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu Teklifi görüşmeleri tamamlanana dek Meclis çalışacak.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yaz tatiline planlanan tarihte girmeyecek. AK Parti’nin sunduğu ve Genel Kurul’da kabul edilen grup önerisiyle, Meclis’in 1 Temmuz’da başlaması gereken tatili ertelendi. Alınan kararla TBMM, çalışmalarını 31 Temmuz’a kadar sürdürecek.

Genel Kurul’da kabul edilen öneriye göre, Meclis’in çalışma süresi bazı öncelikli düzenlemelerin yasalaşmasına kadar uzatıldı. Bu kapsamda 198 sıra sayılı İklim Kanunu Teklifi, 185 ve 124 sıra sayılı uluslararası anlaşmalar ile 215 sıra sayılı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmeleri tamamlanıncaya kadar Meclis çalışmalarına devam edecek.