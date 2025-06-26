DMM’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında sosyal medyada yayılan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, Diyanet’in sistematik şekilde hedef alınmasının İslam düşmanlığından beslenen bir “5. kol faaliyeti” olduğunu bildirdi. Erbaş’ın hacı kontenjanından faydalanmadığı, görevi gereği organizasyonu yönettiği belirtilen açıklamada, kamuoyuna dezenformasyonlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkan Ali Erbaş hakkında son günlerde sosyal medyada yayılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Diyanet’in sistematik şekilde hedef alınmasının “İslam düşmanlığından beslenen bir 5. kol faaliyeti” olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu kampanyayı yürütenlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirasını istismar etmeye çalıştığı ve bunun bir manipülasyon olduğu ifade edildi.

DMM, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Suudi Arabistan tarafından Türkiye’ye ayrılan hacı kontenjanından faydalanmadığını, görevli olarak organizasyonu yönettiğini belirtti. Başkanın hacca gidişini eleştiren ve eşine yönelik saygısız ifadeler içeren paylaşımlar ise hem gerçeği yansıtmamakta hem de etik değerlerle bağdaşmamakta. Yapılan açıklamada kamuoyuna itidal çağrısı yapılarak, dezenformasyon içerikli söylemlere itibar edilmemesi istendi.

İşte DMM'den yapılan o açıklama: