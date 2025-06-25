ÖTV düzenlemesi Meclis'ten geçti!

ÖTV'ye ilişkin düzenlemeler içeren Türk parasının kıymetinin korunması hakkındaki kanunda değişiklik yapan kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.Abone ol
ÖTV oranları düzenlemesi 2025, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmesiyle beraber kamuoyunun gündeminde yer aldı.
ÖTV DÜZENLEMESİ MECLİS'TE KABUL EDİLDİ
ÖTV'ye ilişkin düzenlemeler içeren Türk parasının kıymetinin korunması hakkındaki kanunda değişiklik yapan kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli 1 sayılı listede yer alan, aralarında akaryakıt ve doğal gaz türlerinin bulunduğu malların ithalinde hesaplanıp teminata bağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), KDV matrahına dahil edilecek.
Arazi taşıtlarının ÖTV oranının yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkartılmasının yıllık gelire etkisinin toplam 14 milyar lira olacak.