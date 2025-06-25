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Gazze'de kumarhaneler olması gündemimize gelmedi! Trump kime hangi soruyu soracağını da iyi bilir

Gazze'de kumarhaneler olması gündemimize gelmedi! Trump kime hangi soruyu soracağını da iyi bilir

Trump ile görüşmesinde Gazze'de kurmayı planladığı kumarhanelerden bahsedip bahsetmediğine yönelik soruya Cumhurbaikanı Erdoğan, "Trump, kime hangi soruyu soracağını iyi bilir" yanıtını verdi.

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NATO Zirvesi için Hollanda'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Bir gazeteci, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde kumarhanelerin de yer alacağı Gazze Planı'nın geçip geçmediğini sordu.

"TRUMP AKILLI BİRİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ise şöyle oldu:

Gazze'de kumarhaneler olması gündemimize gelmedi. Böyle bir şey gündeme gelse benim duruşum bellidir, Sayın Trump akıllı biridir, kime hangi soruyu soracağını da iyi bilir. Böyle bir şey aramızda geçmedi.

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