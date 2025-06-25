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Emine Erdoğan’dan lider eşleriyle Boijmans Müzesi’nde buluşma

Emine Erdoğan’dan lider eşleriyle Boijmans Müzesi’nde buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a NATO Zirvesi kapsamında Hollanda ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, lider eşleriyle birlikte Boijmans van Beuningen Depo Müzesi’ni ziyaret etti. Programda diplomasi, eğitim, sağlık, kültür ve çevre gibi konularda görüş alışverişi yapıldığını belirten Erdoğan, etkinliğe ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Boijmans van Beuningen Depo Müzesi'nde lider eşlerinin davet edildiği programa katıldı.

Burada, aile fotoğrafında yer alıp, rehberin anlatımıyla müzeyi gezen Erdoğan, programa katılan diğer lider eşleriyle diplomasi, eğitim, sağlık, kültür ve çevre alanlarında bilgi alışverişinde bulundu.

'İNSANLIĞIN ORTAK MESELELERİNE DAİR FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK'

Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"NATO Zirvesi kapsamında, Hollanda Kraliçesi Maxima Zorreguieta Cerruti ev sahipliğinde, Rotterdam'ın simgelerinden Boijmans van Beuningen Depo Müzesi'nde değerli lider eşleriyle bir araya geldik. Dünyada ilk kez halka açık bir depo olarak tasarlanmış bu mekanda modern ve çağdaş sanat eserlerinin yanı sıra koleksiyonun nadide parçalarıyla da buluştuk. Bu vesileyle kıymetli lider eşleriyle diplomasi, eğitim, sağlık, kültür ve çevre gibi insanlığın ortak meselelerine dair fikir alışverişinde bulunduk."

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