BIST 9.429
DOLAR 39,75
EURO 46,18
ALTIN 4.249,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İki ilde orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İki ilde orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılırken bir yangın haberi de İzmir Foça'dan geldi.

Abone ol

Sarıcasu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

İki ilde orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü - Resim: 0

İzmir'in Foça ilçesinde de yangın

 İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni düzenlemenin detayları netleşti! 2 yıla 36 gün, 1 yıla 18 gün, 6 aya 9 gün…
Yeni düzenlemenin detayları netleşti! 2 yıla 36 gün, 1 yıla 18 gün, 6 aya 9 gün…
Aracı olanlar dikkat: 30 Haziran son gün! 28 bin lira cezası var!
Aracı olanlar dikkat: 30 Haziran son gün! 28 bin lira cezası var!
Emre Belözoğlu'ndan sürpriz ayrılık kararı
Emre Belözoğlu'ndan sürpriz ayrılık kararı
İstanbul'un üç ilçesinde yılan kabusu! Boyu 2,5 metreyi buluyor, uzmanlar uyardı
İstanbul'un üç ilçesinde yılan kabusu! Boyu 2,5 metreyi buluyor, uzmanlar uyardı
Terör örgütü PKK/YPG, İKBY'den ülkelerine dönen Suriyelilerin girişini engelledi
Terör örgütü PKK/YPG, İKBY'den ülkelerine dönen Suriyelilerin girişini engelledi
Gazze'de dünkü çatışmalarda 7 İsrail askeri öldürüldü
Gazze'de dünkü çatışmalarda 7 İsrail askeri öldürüldü
Bakan Şimşek enflasyona ilişkin dikkat çeken paylaşımda bulundu
Bakan Şimşek enflasyona ilişkin dikkat çeken paylaşımda bulundu
Keneden bir ölüm daha! Bir hafta önce yapıştı fark etmeyince...
Keneden bir ölüm daha! Bir hafta önce yapıştı fark etmeyince...
Mutlak butlan nedir CHP kurultay davasında bundan korkuyor nisbi butlandan farklı
Mutlak butlan nedir CHP kurultay davasında bundan korkuyor nisbi butlandan farklı
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki son durum
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki son durum
Rubio: İran, artık nükleer silah geliştirmeye çok daha uzak
Rubio: İran, artık nükleer silah geliştirmeye çok daha uzak
Kritik NATO zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı, Trump'tan İran ve Gazze açıklaması
Kritik NATO zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı, Trump'tan İran ve Gazze açıklaması