İki ilde orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılırken bir yangın haberi de İzmir Foça'dan geldi.Abone ol
Sarıcasu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
İzmir'in Foça ilçesinde de yangın
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.